Ronaldo chce kupić... Real Valladolid

Jak poinformował brazylijski dziennik "O Globo", legendarny napastnik "Canarinhos" i Realu Madryt Ronaldo chce kupić hiszpański klub Real Valladolid. Występujący w La Liga 2 klub wyceniany jest na 30 milionów euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zinedine Zidane odchodzi z Realu Madryt. Wideo Eurosport

Dwukrotny mistrz świata z reprezentacją Brazylii już kilka miesięcy temu zasygnalizował w wywiadzie dla "La Folha de Sao Paulo" chęć posiadania klubu piłkarskiego. - Pełnienie funkcji prezydenta Brazylijskiej Federacji Piłki Nożnej byłoby dla mnie wielkim zaszczytem, ale wcześniej chciałbym mieć możliwość zarządzania na poziomie klubowym. Rozważam zakup drużyny, która w Anglii lub Hiszpanii występuje w drugiej klasie rozgrywkowej. Uważam, że jestem gotowy do podjęcia takiego wyzwania i stać mnie, by zrobić w tej roli coś innowacyjnego - mówił "Il Fenomeno" w styczniu.

W latach 2014-2017 Ronaldo posiadał dwadzieścia procent udziałów w amerykańskim klubie Fort Lauderdale Strikers, który występował wtedy w lidze NASL (National American Soccer League). Klub przestał jednak istnieć, gdy z finansowania go wycofał się główny sponsor Paulo Cesso.

Hiszpański dziennik "Marca" zacytował większościowego udziałowca Realu Valladolid Carlosa Suareza, który zaprzeczył złożeniu jakiejkolwiek oferty za klub występujący po raz ostatni w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2013/2014. Ocenia się jednak, że Suarez byłby gotowy do sprzedaży, gdyby złożono mu ofertę w wysokości 30 milionów euro.

Rozgrywki La Liga 2 zakończą się dopiero w najbliższą sobotę. Przed ostatnią kolejką Real Valladolid zajmuje szóste miejsce w tabeli, ostatnie premiowane awansem do baraży, których zwycięzca zapewni sobie w przyszłym sezonie występy w Primera Division.



Wojciech Malinowski

Zdjęcie