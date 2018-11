Samuel Umtiti wrócił do treningów z FC Barcelona

Na takie wieści czekał każdy kibic FC Barcelona. Do treningów z drużyną wrócił po kontuzji środkowych obrońca Samuel Umtiti.

Szczęście jest podwójne dla kibica Barcelony, bo to oznacza, że reprezentant Francji nie będzie musiał przechodzić operacji kolana, by rozwiązać swój zdrowotny problem. Gdyby do tego doszło Umtiti na powrót do treningów czekałby jeszcze przez kolejne miesiące. A ryzyko zabiegu w tym przypadku było wysokie.

Hiszpańskie media podały, że sytuacja poprawiła się i Umtiti mógł wrócić do normalnego treningu z drużyną. Kontuzja tego zawodnika spędzała sen z powiek ludziom z pionu sportowego Barcy, bo pod jego nieobecność defensywa prezentowała się chwilami niepewnie.

Mistrzowie Hiszpanii zaczęli więc poważnie zastanawiać się nad styczniowym wzmocnieniem obrony. Ale powrót do zdrowia Umtitiego w połączeniu z lepszą postawą Clementa Lengleta sprawiły, że nowego środkowego defensora klub poszuka jednak latem - pisze kataloński „Sport”.

Ostatnim występem w składzie Barcelony był nieoczekiwanie przegrany 1-2 mecz z Leganes pod koniec września. Od tamtego czasu Francuz opuścił aż siedem spotkań Blaugrany.

