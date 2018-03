Scolari podsyca plotki: Cristiano Ronaldo pytał mnie o Chiny

Szkoleniowiec Guangzhou Evergrande Luiz Felipe Scolari przyznał, że rozmawiał z Cristianem Ronaldem na temat życia w Chinach. Czyżby obaj panowie mieli się znów spotkać, tym razem w Kraju Środka? Choć 33-letni skrzydłowy wrócił do topowej formy, to jego przyszłość wciąż nie jest znana.

Zdjęcie Luiz Felipe Scolari pociesza Cristiana Ronalda po przegranym finale Euro 2004 /Eurosport

Nie było niespodzianki i Cristiano Ronaldo został wybrany najlepszym portugalskim piłkarzem 2017 roku. Gwiazdor kadry "Selecao" i Realu Madryt wrócił do rewelacyjnej formy, strzelając w tym roku w LaLiga 18 goli. Nie milkną jednak doniesienia, że CR7 nie jest do końca zadowolony z pobytu w ekipie "Królewskich", a konkretnie z wynagrodzenia, które jest mniejsze niż Neymara i Lionela Messiego.

Ciekawą informacją z opinią publiczną podzielił się Luiz Felipe Scolari, przyznając, że Ronaldo pytał go o życie w Chinach. - Więcej niż jeden raz Cristiano pytał mnie, jak to jest mieszkać w Chinach. Wytłumaczyłem mu, jak to wygląda i, że Chiny są Chinami w zależności od tego, jakim zawodnikiem się jest - powiedział Brazylijczyk pracujący z Guangzhou Evergrande.

Ewentualna przeprowadzka 33-letniego piłkarza do Kraju Środka otworzyłaby możliwość do ponownej współpracy ze Scolarim oraz zwiększeniem apanaży. 69-letni trener prowadził reprezentację Portugalii w latach 2003-2008, m.in. w trakcie portugalskiego Euro 2004, gdzie gospodarze z CR7 w składzie zajęli drugie miejsce.

- Cristiano Ronaldo to marka, a Chiny są największym krajem świata. Powiedziałem mu to, co zawsze powtarzam. Jeśli ktoś szuka możliwości, to po prostu musi jechać do Chin - dodał Scolari.