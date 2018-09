Sergio Ramos rozczarowany remisem z Atletico Madryt

Te derby miały być dla Realu przełamaniem po serii słabszych meczów. "Królewscy" bezbramkowo zremisowali jednak z Atletico i nie wykorzystali szansy na objęcie prowadzenia w tabeli Primera Division. – Jestem rozczarowany, bo zagraliśmy dobrze – powiedział kapitan gospodarzy Sergio Ramos.

W pierwszej połowie podopieczni Julena Lopeteguiego mieli trochę problemów, ale mieli szczęście, że w ich bramce dobrze spisywał się Belg Thibaut Courtois.

Po zmianie stron Real prezentował się o wiele lepiej i powinien wygrać z zespołem, którego trenerem jest Diego Simeone.

- Wiedzieliśmy, jak ważne są trzy punkty, bo dzięki temu mielibyśmy przewagę w tabeli nad FC Barcelona. Remis jest rozczarowujący, bo wykonaliśmy na murawie bardzo dobrą pracę – powiedział kapitan Realu.

- W pierwszej połowie Atletico naciskało nas wyżej, ale w drugiej to my kontrolowaliśmy wydarzenia na murawie. Brakowało nam tylko ostatniego dotknięcia piłki. Musimy jednak patrzeć przed siebie. W takich meczach trzeba mieć wielki respekt do rywala, bo nawet jeden błąd może być decydujący. Lepiej być uważnym i zremisować niż zapłacić cenę. Cała drużyna zagrała naprawdę fajnie, ale brakowało nam szczęścia w przodzie. Dlatego zgubiliśmy punkty – dodał

Real i Atletico występują w Lidze Mistrzów. W najbliższym tygodniu te zespoły czekają spotkania CSKA Moskwa oraz Club Brugge.



