Surowa kara dla Sergiego Roberto po meczu Barcelony z Realem

Piłkarz Barcelony Sergi Roberto będzie pauzować przez cztery spotkania, co oznacza, że nie wystąpi do końca bieżących rozgrywek hiszpańskiej Primera Division - taką decyzję podjął komitet dyscyplinarny La Ligi. Do tego piłkarza zabraknie w spotkaniu o Superpuchar Hiszpanii przeciwko Sevilli.

Sergi Roberto otrzymał czerwoną kartkę w doliczonym do pierwszej połowy czasie niedzielnego spotkania przeciwko odwiecznym rywalom z Realu Madryt, zakończonego remisem 2-2. 26-letni pomocnik uderzył obrońcę gości Marcelo, a sędzia nie zastanawiał się i od razu usunął piłkarza FC Barcelona z boiska.

Oznacza to, że Sergiego Roberto zabraknie w trzech ostatnich spotkaniach sezonu przeciwko Villarrealowi, Levante i Realowi Sociedad. Hiszpan nie będzie mógł też zagrać w meczu o Superpuchar Hiszpanii przeciwko Sevilli.

Sędzia Hernandez Hernandez napisał w protokole meczowym, że Sergi Roberto "uderzył przeciwnika ręką, używając znacznej siły, podczas gdy piłka była poza jego zasięgiem".



Swojego podopiecznego bronił trener Ernesto Valverde.

- Usunięcie Sergiego Roberto zabolało nas i jak go znam, wątpię był chciał zrobić krzywdę. Było wiele kontrowersyjnych momentów. Będę musiał zobaczyć powtórki, żeby móc wszystko lepiej ocenić. Faul Sergiego Roberto był dziwny, jestem zdziwiony, że uderzył go w twarz - mówił na gorąco po meczu szkoleniowiec FC Barcelona.

