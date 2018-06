Szok w Madrycie. Co będzie z Realem po rezygnacji "Zizou"?

Nigdy wcześniej nikt nie sięgnął po trzy wygrane z rzędu w Lidze Mistrzów. Dokonał tego Zinedine Zidane z Realem Madryt. Triumfował, ochłonął i odszedł z Santiago Bernabeu. Zszokował wszystkich madridistas na czele z prezydentem Florentino Perezem. Jakie odczucia panują w klubie i co teraz czeka “Królewskich”?

Szok, szok i jeszcze raz szok

Prezydent klubu, Florentino Perez dzień, w którym Zinedine Zidane na konferencji prasowej ogłosił odejście określił mianem smutnego”, a decyzję jako totalnie zaskakującą”. Francuski szkoleniowiec nie powiedział nawet, kiedy zdecydował się na taki krok. Zizou” to bez wątpienia najlepszy trener w historii Realu Madryt, który otrzymał rozbitą drużynę. Pod jego wodzą “Los Blancos” wrócili na sam szczyt, wygrywając m.in. trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej.

Zmartwychwstanie Królewskich” w ostatnich sezonach jest zasługą tytanicznej pracy Zidane’a, który w spadku po Rafaelu Benitezie przejął piłkarzy nietworzących zespołu. Mistrz świata z reprezentacją Francji z 1998 r. doprowadził Real do dziewięciu trofeów (2 Klubowych Mistrzostw Świata, 2 Superpucharów Europy, Superpucharu Hiszpanii, tytułu LaLiga oraz 3 Pucharów Europy). Osiągnięcia mówią same za menedżera, który jest najlepszym ambasadorem Realu Madryt. A raczej był.

- Podjąłem decyzję o odejściu. Myślę, że nadszedł właściwy moment dla mnie i piłkarzy. Klub potrzebuje zmian, bo mamy wielką historię i wciąż jesteśmy żądni sukcesów, czego nie mogę zagwarantować - zszokował wszystkich i odszedł.

Wraz z Alfredo Di Stefano i Cristiano Ronaldo, Zidane zostanie na zawsze zapamiętany jako jeden z najbardziej wpływowych sportowców w klubie z Chamartin.

Zasłużone prawo do autonomicznej decyzji

Po szokującej informacji komentarze posypały się ze wszystkich stron. - To wielka niespodzianka dla całego środowiska. Dla mnie Zidane to fantastyczny człowiek i trener, dlatego trudno zaakceptować, że odchodzi z naszej drużyny. Zasłużył jednocześnie, by samemu zdecydować, co dla niego jest najlepsze - powiedział rywalizujący na kortach im. Rolanda Garrosa zdeklarowany fan Realu, Rafael Nadal.

W podobnym tonie wypowiedział się Clarence Seedorf. Holender zajmujący się również szkoleniem uszanował decyzję Zidane’a o opuszczeniu Santiago Bernabeu. Dorobek trenerski Francuza dał mu pełne prawo do wyboru.

Wielkie trenerskie nazwiska: Josep Guardiola i Luis Enrique nie ukrywali, że piastowanie tak eksponowanego stanowiska jest miażdżące dla psychiki. Obaj zrobili sobie roczne przerwy od pracy.

Zidane wielokrotnie pokazał, jak mocno wierzy w swych piłkarzy. Stawianie na krytykowanego Karima Benzemę czy Garetha Bale’a są dowodami na zaufanie dla zawodników. Każdy otrzymał od niego szansę. Francuski trener doszedł do granicy, w której uznał, że odejście jest najlepszą opcją, nie tylko dla niego samego, ale także dla graczy, których naprawdę kochał.

Głos z Chamartin. Informacje z klubu

Działające od 2013 r. na Bernabeu stowarzyszenie Primavera Blanca skupia najzagorzalszych fanów Królewskich”. Ich dewizą jest dobro klubu i głośny doping podczas spotkań zespołu. Jednym z założycieli jest Manuel Matamoros, który na łamach Marki” opisał odczucia panujące wśród kibiców Los Blancos” po odejściu Zidane’a.

Przybycie Zidane’a do klubu podniosło nasze morale po słabym okresie i niewątpliwym błędzie, jakim było zatrudnienie Beniteza. Wiele osób było przeciwnych Francuzowi i domagało się dymisji prezydenta Florentino Pereza. My, nie patrząc na trudności, wierzyliśmy. Ze względu na szacunek do Madrytu. Historia pokazała, że mieliśmy rację, a kryzys potrafiliśmy wspólnie zamienić na passę trzech trofeów w Europie. Dziś jesteśmy smutni, Zidane odchodzi po raz drugi, w pokoju i triumfując. I choć niektórym trudno to zrozumieć, jest to najbardziej wspaniałomyślna decyzja, która daje Realowi wiele możliwości. Do zobaczenia, Zizou. Dziękujemy”. - napisał Matamoros w imieniu fanów Los Merengues”.

Co dalej? Kandydatów jak na lekarstwo

Zidane zachował klasę do końca, mówiąc, że w najbliższym czasie nie obejmie żadnego zespołu. Zawsze podkreślał, że jego marzeniem jest trenowanie Realu Madryt - swojego klubu, który ma w sercu oraz reprezentacji Francji”. Wiele zależy od tego, jak Trójkolorowi” pod wodzą Didiera Deschampsa poradzą sobie na mistrzostwach świata w Rosji. Nie potrzeba jasnowidza, by ustalić jaka może być następna praca Zizou”.

W przypadku Królewskich” przyszłość jest mniej jasna. Trzynasty triumf w Pucharze Europy był wielkim sukcesem, ale problemów nie brakuje. Na murawie po meczu z Liverpoolem w Kijowie, Gareth Bale i Cristiano Ronaldo podali swą przyszłość w drużynie w wątpliwość. W Madrycie szykuje się lato zmian, zarówno w kadrze, jak i na ławce trenerskiej.

Faworytów do objęcia posady szkoleniowca jest kilku. Prowadzący Tottenham Mauricio Pochettino zawsze stawiał na młodych graczy. I choć ostatnio na Bernabeu trafiali zawodnicy poniżej 23. roku życia, to trzon drużyny stanowili doświadczeni gwiazdorzy. Antonio Conte, wciąż oficjalnie w Chelsea, wojował z zarządem o większy wpływ na zakupy, czego w Realu też nie mogą mu zagwarantować.

Pracujący od 10 lat z reprezentacją Niemiec Joachim Loew niedawno przedłużył kontrakt. Dostępny jest Arsene Wenger, ale obaj doświadczeni panowie preferują stabilne środowisko pracy, czego nie daje prezydent Perez.

Są też trenerzy grup młodzieżowych Realu - Guti oraz Santiago Solari. Być może kierownictwo ponownie zwróci się ku komuś z wewnątrz i będzie to dobre rozwiązanie. Byli pomocnicy Królewskich” nie dysponują jednak autorytetem zbliżonym do Zidane’a.

Francuz, ze względu na to, jaki był, idealnie pasował do Realu. Teraz odszedł. Znalezienie kogoś, kto przejmie pałeczkę, nie będzie łatwe.

Łukasz Firchał