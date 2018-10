Trener Sevilli: Na Camp Nou nie zagramy na remis

Szkoleniowiec Sevilli Pablo Machin zapowiedział, że jego zespół wcale nie zamierza grać na remis w sobotnim spotkaniu na Camp Nou przeciwko Barcelonie. Do hitu 9. kolejki LaLiga niespodziewanie to zespół z Andaluzji przystąpi z pozycji lidera tabeli.

Bieżący sezon piłkarze Sevilli rozpoczęli słabo, w pierwszych czterech meczach wygrali bowiem tylko raz. To spowodowało, że w okolicach Estadio Ramon Sanchez Pizjuan szybko zaczęto przebąkiwać o zagrożonej pozycji sprowadzonego latem z Girony Pablo Machina. W ostatnich czterech ligowych spotkaniach jego piłkarze spisali się jednak znakomicie, pokonali m.in. Real Madryt aż 3-0, a łącznie strzelili w nich aż 14 goli.

Dzięki temu i zdobyciu łącznie 16 punktów Andaluzyjczycy przyjeżdżają na Camp Nou w roli lidera tabeli. Tam czeka jednak na nich rozdrażniona Barcelona, która pozostaje z kolei bez wygranej w czterech ostatnich spotkaniach.

- To będzie na pewno znakomite widowisko. Przyjeżdżamy do Barcelony w roli lidera i chcemy nim również być po końcowym gwizdku. Nie znaczy to jednak, że będziemy grać na remis, nigdy moje zespoły nie podchodzą do meczów w ten sposób - stwierdził szkoleniowiec Girony.

- Zmierzymy się z jednym z najlepszych zespołów na świecie, który w swoim składzie ma wielu znakomitych piłkarzy. Jednak nawet przeciwko nim będziemy mieć swoje szanse na strzelenie gola i postaramy się powalczyć o zwycięstwo. Chcemy pokazać, że nieprzypadkowo znajdujemy się na szczycie tabeli - dodał Machin.

Sobotni hit 9. kolejki LaLiga rozpocznie się o godz. 20:45.

Wojciech Malinowski