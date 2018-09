Trudny mecz i strata punktów Realu Madryt w Kraju Basków

Athletic Bilbao zremisował z Realem Madryt 1-1 (1-0) w sobotnim meczu 4. kolejki LaLiga. "Królewscy" stracili tym samym pierwsze punkty w bieżącym sezonie.

Dla gigantów hiszpańskiej piłki sobota stała pod znakiem wyprawy do Kraju Basków. W rozegranym w godzinach popołudniowych meczu Barcelona długo miała problemy w San Sebastian, ale ostatecznie dzięki trafieniom Luisa Suareza i Ousmane Dembele wywiozła z Estadio Anoeta komplet punktów. Równie trudne zadanie piłkarzom Realu Madryt postawili gracze Athletic Bilbao.

Pierwsze ostrzeżenie "Królewscy" otrzymali w 16. minucie, gdy w dogodnej pozycji w polu karnym znalazł się Inaki Williams. Dynamiczny napastnik nie trafił jednak w bramkę. W 32. minucie również nie zachował się najlepiej, ale w tej sytuacji w polu bramkowym Realu wyręczył go Iker Muniain, który do końca biegł za akcją i praktycznie z linii bramkowej wbił piłkę do siatki gości. Wszystko działo się w trakcie olbrzymiego zamieszania wywołanego zagraniem Markela Susaety wzdłuż bramki bronionej przez Thibaut Courtois.

Chociaż w pierwszej połowie Real ograniczył się do groźnych strzałów Marcosa Asensio i Luki Modrica, to wiadomo było, że po zmianie stron "Królewscy" mocniej nacisną na baskijski zespół. Ataki Realu nabrały jednak tempa dopiero wtedy, gdy po godzinie gry na murawie pojawił się Isco.

Tuż po jego wejściu z rzutu wolnego uderzył Gareth Bale, a Unai Simon odbił piłkę przed siebie. 21-letni golkiper gospodarzy szybko naprawił jednak swój błąd, gdyż z poświęceniem rzucił się pod nogi Sergio Ramosa i zablokował dobitkę kapitana gości.

Cztery minuty później Simon nie mógł już jednak nic zrobić. Prawą nogą mocno w jego pole bramkowe dośrodkował Bale, a Isco, być może z racji swojego niewielkiego wzrostu, niezauważony wbiegł pomiędzy obrońców Athletic i strzałem głową doprowadził do wyrównania.

W końcówce spotkania Real dążył do zdobycia zwycięskiej bramki, która zapewniłaby mu czwarte kolejne zwycięstwo w bieżącym sezonie. Szczególnie aktywny był Asensio, lecz najpierw przegrał on pojedynek z Simonem, a w 90. minucie jego rajdu i zagrania w pole karne nie wykorzystali partnerzy z ataku. W efekcie "Królewscy" stracili pierwsze punkty w obecnych rozgrywkach i to Barcelona pozostała jedyną drużyną z kompletem wygranych.