Unai Emery stanął w obronie Julena Lopetegui'ego

Real Madryt ostatnio nie ma ostatnio dobrej passy. "Królewscy" nie wygrali od czterech spotkań i nic dziwnego, że pojawiły się pogłoski o zwolnieniu trenera Julena Lopetegui'ego. W jego obronie stanął szkoleniowiec Arsenalu Londyn Unai Emery.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Realu Julen Lopetegui po porażce z CSKA w Lidze Mistrzów. Wideo © 2018 Associated Press

Real przegrał w Primera Division z Sevillą 0-3 i Alaves 0-1 oraz zremisował bezbramkowo z lokalnym rywalem Atletico. Niespodziewanie "Królewscy" doznali też porażki z CSKA Moskwa w Lidze Mistrzów (0-1). Cztery mecz bez zwycięstwa i bez strzelonego gola. Ostatnio tak kiepską serię "Los Blancos" mieli 33 lata temu. Na Santiago Bernabeu zrobiło się nerwowo, choć w lidze rywale tego nie wykorzystali. Real traci tylko dwa punkty do liderującej Sevilli i punkt do Barcelony oraz Atletico. Nad trenerem Lopeteguim zawisły jednak czarne chmury. Hiszpańskie media podały, że w poniedziałek miało się odbyć spotkanie władz "Królewskich", na którym miano dyskutować nad zmianą szkoleniowca.



Emery jest przekonany, że Lopetegui, który zastąpił Zinedine'a Zidane'a na początku sezonu, jest w stanie wrócić z Realem na właściwe tory. "Real musi znaleźć równowagę po tym, jak odszedł Cristiano Ronaldo i potrzebuje czasu, żeby przystosować się do tej sytuacji. Myślę, że Julen jest w stanie znaleźć rozwiązanie" - stwierdził szkoleniowiec Arsenalu.



"Nie mogę wypowiadać się za Julena, ale w takich sytuacjach proszę o cierpliwość. Wiem, że w piłce nożnej o to trudno. Jestem pewien, że Lopetegui osiągnie cele" - podkreślił Emery.



W obronie Lopetegui'ego stanął też kapitan Realu Sergio Ramos, który stwierdził, że zwolnienie trenera tak szybko byłoby "szalone". Według serwisu goal.com, o losie szkoleniowca "Królewskich" przesądzi El Clasico. Real zagra na Camp Bou z Barceloną 28 października.

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela Primera Division