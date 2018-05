Villarreal CF. Gerard Moreno głównym celem transferowym

Skuteczny w bieżącym sezonie napastnik Espanyolu Barcelona Gerard Moreno jest głównym celem transferowym działaczy Villarrealu. 26-latek miałby zastąpić w zespole "Żółtej Łodzi Podwodnej" sprzedanego zimą do chińskiego Beijing Guoan Cedrica Bakambu.

Kariera Moreno związana jest praktycznie wyłącznie z Espanyolem i Villarrealem. Już w wieku dziwięciu lat trenował w tym pierwszym klubie, ale po osiągnięciu pełnoletności przeniósł się do drużyny z El Madrigal. Tam rozwijał się poprzez drużyny "C" i "B", by w sezonie 2014/2015 stać się w końcu pełnowartościowym piłkarzem pierwszego zespołu. W rozgrywkach ligowych i pucharowych strzelił wtedy 11 goli, trafił m.in. w zremisowanym przez Villarreal 1-1 spotkaniu z Realem Madryt.

Latem 2015 roku Moreno wyraził jednak niezadowolenie ze swojej pozycji w drużynie i powrócił do ekipy ze stolicy Katalonii, w której występuje do dzisiaj. Obecny sezon jest jego najlepszym w karierze, gdyż już 15-krotnie pokonywał bramkarzy rywali w meczach LaLiga, co daje mu 8. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców.

Dziennik "AS" poinformował w środę, że sprowadzenie Moreno z powrotem będzie głównym celem transferowym działaczy Villarrealu. W umowie sprzedaży z 2015 roku "Żółta Łódź Podwodna" zapisała sobie możliwość odkupienia piłkarza za 50 procent klauzuli odejścia wpisanej w jego kontrakt. Obecnie wynosi ona 40 milionów euro, czyli suma transferu wyniosłaby 20 milionów euro.

Pozyskanie skutecznego napastnika będzie niewątpliwie priorytetem transferowym zajmującego szóste miejsce w tabeli Primera Division zespołu. Zimą Villarreal za rekordowe w historii klubu 44 miliony euro sprzedało bowiem do chińskiego Beijing Guoan Kongijczyka Cedrica Bakambu, a niewyjaśniona pozostaje również przyszłość wypożyczonego z AC Milan Carlosa Bakki. Kolumbijczyk z 15 zdobytymi bramkami jest najskuteczniejszym piłkarzem "Żółtej Łodzi Podwodnej" w bieżącym sezonie La Liga.

Wojciech Malinowski