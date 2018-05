Villarreal CF - Real Madryt 2-2 na finiszu Primera Division

To była dobra rozgrzewka przed finałem Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Real Madryt zremisował na wyjeździe z Villarrealem 2-2 w ostatniej kolejce LaLiga. Gole dla piłkarzy Zinedine'a Zidane'a strzelali Gareth Bale i Cristiano Ronaldo. Dla gospodarzy trafiali Roger Martinez i Samu Castillejo. "Królewscy" uzbierali w tym sezonie 76 punktów. Ligę zakończą na trzecim miejscu

Zinedine Zidane przestrzegał, że Villarreal to zupełnie inny zespół niż Liverpool FC. Ekipa Juergena Kloppa gra w szalony sposób, a "Żółta Łódź Podwodna" lubi przetrzymać piłkę. Gospodarze grali jednak bardzo otwartą piłkę, dodali do tego agresję, a to wszystko przyniosło bardzo wymierne korzyści.

Na Estadio de la Ceramica w bramce Realu Madryt zadebiutował syn Zinedine'a Zidane'a - Theo. Dużo bronić nie musiał, ale przy obu golach gospodarzy nie miał nic do powiedzenia. W 71. minucie pajęczynę z jego bramki zdjął Roger Martinez, a w 85. minucie ograł go Samu Castillejo. Przy drugim golu dla gości wyśmienitym podaniem popisał się Rodrigo Hernandez.

Real roztrwonił prowadzenie, na które wyszedł bardzo sprawnie. Już w 11. minucie pięknym zwodem bez piłki popisał się Gareth Bale. Walijczyk minął obrońcę i w czwartym meczu z rzędu trafił do siatki.



20 minut później piłkę na lewą stronę rozprowadził Isco, a dośrodkowanie Marcelo strzałem głową wykorzystał Cristiano Ronaldo. Brazylijski lewy obrońca wciąż zachwyca w grze ofensywnej, ale to on pogubił się przy drugim golu dla gospodarzy.

Fajerwerków ze strony gości w drugiej połowie już nie było. Była za to waleczność piłkarzy Javiego Callejy. Real Madryt myślami był w Kijowie, 26 maja "Królewscy" zagrają z Liverpoolem o trzeci triumf z rzędu w Lidze Mistrzów.

Czy to będzie udany sezon dla Realu? Dowiemy się właśnie za tydzień. "Królewscy" zakończyli ligowy sezon na trzecim miejscu z dorobkiem 76 punktów.

