Vinicius Junior marzy o Neymarze w Realu Madryt

Transfer Viniciusa Juniora do Realu Madryt jest przesądzony. Brazylijski talent, który na Santiago Bernabeu trafi za 39 mln funtów z Flamengo ma wielkie marzenie, by królewską szatnię dzielić w przyszłości z Neymarem.

Vinicius trafi do Realu Madryt w dniu swoich 18. urodzin, czyli 12 lipca. Wszystkie szczegóły transferu między hiszpańskim klubem a brazylijskim Flamengo, gdzie występuje na co dzień, zostały dopięte. W głowach włodarzy ekipy z Santiago Bernabeu wciąż pozostaje Neymar, którego nie udało się sprowadzić w 2013 roku, gdy wybrał Barcelonę.

Bijąc rekord świata pod względem wartości minionego lata, za 200 mln funtów Brazylijczyk przeniósł się do Paris Saint-Germain. Francja okazała się jednak zbyt mała dla talentu gwiazdora. Teraz Vinicius Jr zdradził, że chętnie przybiłby piątkę z rodakiem na Bernabeu. - Jeśli Bóg da, zagramy razem w Realu Madryt - przyznał młody piłkarz.

- Jestem zdecydowanym fanem jego talentu, to moje wielkie marzenie, by wystąpić u boku Neymara. To mój piłkarski idol - dodał.

Dopiero w obecnym sezonie Vinicius Jr regularnie zaczął grać we Flamengo. Oprócz rodaka docenia to, co wyczynia na boisku Cristiano Ronaldo. - Dostałem dar od Boga i chcę go wykorzystać, poprawiać się każdego dnia. Szanuję Ronalda, bo utrzymuje się na najwyższym poziomie przez 10 lat. Do tego potrzeba ciężkiej pracy - zapowiedział Brazylijczyk.

