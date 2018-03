Vinicius junior: Nie jestem kolejnym Neymarem

Choć zachwyty dziennika „Marca” nad umiejętnościami Viniciusa juniora nie mają końca, przyszły napastnik Realu Madryt zachowuje spokój. 17-letni skrzydłowy nie chce być porównywany do Neymara, a pragnie pisać swoją historię.

Zdjęcie Vinicius /EFE

W maju 2017 roku Real Madryt wydał oficjalny komunikat o zakupie młokosa z Flamengo. Do przenosin dojdzie latem, gdy Vinicius junior trafi na Santiago Bernabeu. W ojczyźnie do tej pory 17-letni napastnik w 50 występach strzelił 10 goli, ale jego umiejętnościami zachwycają się dziennikarze z Płw. Iberyjskiego, głównie mocno związana z „Królewskimi” - „Marca”. Padają pytania, czy od razu reprezentant "Canarinhos" znajdzie się w pierwszej drużynie Realu?

Reklama

- Nie chcę być kolejnym Neymarem. Oczywiście, że śledzę jego poczynania i karierę. Jest dobrym odniesieniem dla mnie i pokazuje, ile mogę osiągnąć i jak dużo mi jeszcze brakuje - przyznał Vinicius junior.

Mogący się pochwalić znakomitym bilansem bramkowym w kadrze Brazylii do lat 17 (17 goli w 19 występach) skupia się na ciężkiej pracy. - Nie przywiązuję wagi do porównań. Po prostu ich nie lubię, nie chcę być jak on. Pragnę pisać swoją historię, odnosić wiele sukcesów i sprawiać radość wielu ludziom w Brazylii - dodał przyszły gwiazdor światowej piłki.