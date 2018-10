W Barcelonie myślą o nowym kontrakcie dla Messiego

Działacze klubu ze stolicy Katalonii chcą, aby jeden z najlepszych piłkarzy w historii zakończył karierę właśnie na Camp Nou. Lionel Messi ma umowę do końca czerwca 2021 roku, ale może odejść 12 miesięcy wcześniej i to za darmo. Teraz włodarze zespołu chcą namówić go na nowy kontrakt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwójka obrońców z Premier League przejdzie do Barcelony? Wideo Eurosport

Messi w FC Barcelona zarabia około 50 milionów euro za sezon. Być może jednak byłby w stanie inkasować jeszcze więcej, gdyby wyjechał do Kataru albo Chin.

Reklama

Argentyńczyk występuje na Camp Nou od 2005 roku. W tym czasie zdobył z zespołem wszystko, co było możliwe. Łącznie ma na koncie 563 bramki w FC Barcelona. Potrzebował na to 648 spotkań.

W ramach zmian w umowie, którą zawarł w listopadzie 2017 roku, będzie grał w drużynie do 30 czerwca 2021 roku. W kontrakcie jest jednak klauzula, która umożliwia mu odejście 12 miesięcy przed jego zakończeniem.

Na jej mocy Messi może przejść do klubu nienależącego do piłkarskiej elity. Tak samo było w ostatnim czasie w przypadku Xaviego i Andresa Iniesty. Pierwszy trafił do zespołu z Kataru, a drugi Japonii.

Zawodnik z Argentyny ma dostać propozycję nowej umowy do końca czerwca 2022 roku. Wtedy miałby już 35 lat.

Znakomitą formę Messi podtrzymuje także w tym sezonie. We wszystkich rozgrywkach wystąpił 11-krotnie. Strzelił 11 goli i miał pięć asyst.