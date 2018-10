W poniedziałek Antonio Conte zostanie trenerem Realu Madryt

Hiszpańskie media są przekonane, że w poniedziałek Real Madryt zwolni po 139. dniach trenera Julena Lopeteguiego i zatrudni w jego miejsce pracującego ostatnio w Chelsea Włocha Antonio Conte.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Barcelona - Real 5-1. Sergio Ramos o ewentualnej zmianie trenera. Wideo © 2018 Associated Press

Według niektórych źródeł los Lopeteguiego był przesądzony niezależnie od wyniku w niedzielnym El Clasico. Real Madryt przegrał na Camp Nou 1-5, ale nawet gdyby odniósł zwycięstwo szkoleniowiec "Królewskich" przy kolejnym niepowodzeniu opuściłby klub.

Reklama

Ale porażka sprawia, że Lopetegui odejdzie nazajutrz po spotkaniu z Barceloną. Taką informację podała rozgłośnia Onda Cero. Miejsce byłego selekcjonera reprezentacji Hiszpanii zajmie ekspresyjny Włoch Antonio Conte, który ostatnio pracował w Chelsea i zdobył z londyńskim klubem mistrzostwo Anglii. 49-latek ma być oficjalnie zaprezentowany w roli szkoleniowca około godziny 14.00.

Conte jest byłym pomocnikiem, który przez większość kariery związany był z Juventusem. Z turyńskim klubem już jako szkoleniowiec wywalczył trzy tytuły mistrza Włoch, a reprezentację tego kraju doprowadził do ćwierćfinału mistrzostw Europy 2016. Inna radiostacja Cadena Cope podała, że Conte skraca wakacje w Egipcie i leci przepakować się do Londynu.

Ostatnie miesiące dla jeszcze obecnego trenera Realu Julena Lopeteguiego były trudne. 52-latek w przededniu mistrzostw świata w Rosji został zwolniony z funkcji selekcjonera hiszpańskiej kadry, kiedy "Królewscy" poinformowali, że obejmie ich drużynę po mundialu. Nie spodobało się to prezesowi hiszpańskiej federacji, który postanowił zwolnić trenera za to, że wcześniej nie poinformował o swoich zamiarach, szczególnie że był ledwo co po przedłużeniu umowy z federacją.

Początek pracy w Realu wypadł bardzo dobrze, biorąc pod uwagę to, że z madryckiego klubu po dziewięciu sezonach odszedł Cristiano Ronaldo. Z czasem jednak okazało się, że Portugalczyk był jednak bardzo ważną postacią w zespole i trudno go zastąpić. Bilans ostatnich siedmiu meczów Hiszpana wygląda katastrofalnie jak na aspiracje "Królewskich". Jego podopieczni wygrali tylko jedno spotkanie z Viktorią Pilzno w Lidze Mistrzów, jedno zremisowali i aż pięć przegrali.

kip