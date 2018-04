W Realu Madryt marzą o Juergenie Kloppie

"The Sun" wie, jak podgrzać atmosferę w niedzielne popołudnie. Dziennikarze angielskiej bulwarówki poinformowali, że Real Madryt marzy o sprowadzeniu do siebie Juergena Kloppa, trenera Liverpoolu. Niemiec miałby zastąpić na stanowisku szkoleniowca Realu Zinedine'a Zidane'a

Francuz miałby za to przenieść się do Paryża. "Zizou" jest jednym z obiektów westchnień katarskich właścicieli. Innym trenerem łączonym z Paris Saint-Germain jest Tomas Tuchel. Niemiec od roku jest już bez pracy. Jego ostatnim klubem była Borussia Dortmund. Całkiem niedawno wszystkie media na Wyspach informowały, że Niemiec dogadał się z Arsenalem.

Zdaniem dziennikarzy "The Sun", prezydent Realu Madyrt Florentino Perez jest zachwycony pracą, jaką w Liverpoolu wykonał Juergen Klopp. "The Reds" są obecnie na czwartym miejscu Premier League i jedną nogą w półfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu LFC pokonało Manchester City 3-0. Rewanż we wtorek.

"Królewscy" również są w grze o końcowy triumf w Lidze Mistrzów. Też w pierwszym ćwierćfinale wygrali 3-0, z Juventusem w Turynie. Bardzo słaby sezon ligowy i szybkie odpadnięcie z Pucharu Króla, to są powody, dla których Zinedine Zidane miałby pożegnać się z Madrytem.