Xabi Alonso trenerem Realu Sociedad? Jeszcze będzie czas

Choć stanowisko trenera Realu Sociedad jest do obsadzenia, były piłkarz tego klubu Xabi Alonso na razie nie spieszy się do objęcia tej funkcji. - Jeszcze nie jestem na to gotowy - przyznał na łamach "Marki" Hiszpan, który w 2017 roku zakończył karierę piłkarską. 14. zespół Primera Division poprowadzi tymczasowo Imanol Alguacil.

Zdjęcie Xabi Alonso. /SID

- Jestem bardzo otwarty na funkcję trenera, ale na razie zbieram potrzebne kwalifikacje. Wciąż chodzę na kursy i trenuję. Dopiero co zakończyłem karierę, zobaczymy, co przyniesie przyszłość - stwierdził Xabi Alonso.

To właśnie w Realu Sociedad hiszpański pomocnik wypłynął na szerokie wody. Z San Sebastian w 2004 roku przeniósł się do Liverpoolu, a później Realu Madryt i wreszcie Bayernu Monachium, gdzie zakończył owocną karierę.

Alonso jeszcze nie wie, jakie będą jego dalsze losy. Perspektywa pracy jako trener jest kusząca, choć na pewno ma swoje minusy. W Realu Sociedad przekonał się o tym właśnie Eusebio Sacristan, który w niedzielę zwolniony został z klubu po dwuletniej pracy. Zespół z San Sebastian jest praktycznie pewny utrzymania, ale aspiracje sięgały europejskich pucharów, na które nie ma już większych szans. Do końca sezonu Eusebio zastąpił opiekun drużyny rezerw Imanol Alguacil.

- Musimy docenić wkład Eusebio, ponieważ czasami piłka potrafi być niewdzięczna. Pozycja trenera jest wymagająca, a on zrobił kawał dobrej roboty. Dziękuję mu za wszystko, co zrobił dla mojego klubu. Życzę mu powodzenia w przyszłości. Decyzja o powierzeniu pierwszego zespołu Imanolowi jest rozsądna. Może wpłynąć na drużynę i dobrze zna klub - ocenił Xabi Alonso, na którego na ławce trenerskiej jeszcze przyjdzie czas.

