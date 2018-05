Zawodnicy Realu dziękują Zidane’owi

Wielu piłkarzy Realu zamieściło w mediach społecznościowych podziękowanie dla trenera Zinedine’a Zidane’a, który nieoczekiwanie ogłosił, że odchodzi z klubu. „Jestem dumny, że mogłem być twoim zawodnikiem. Mister, dzięki za wszystko” – napisał Cristiano Ronaldo na Instagramie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zinedine Zidane odchodzi z Realu Madryt. Wideo Eurosport

"I jako piłkarz, i jako trener postanowiłeś pożegnać się u szczytu sławy. Dziękuję za te wspaniałe dwa i pół roku. To, co zostawiłeś po sobie nigdy nie przeminie, bo to jeden z najpiękniejszych rozdziałów w historii naszego kochanego Realu" - przekazał z kolei kapitan "Królewskich" Sergio Ramos.



Reklama

Jak przyznał Marcelo, "jak dziecko korzystał z każdego treningu, z każdej rady" Zidane'a. "Jesteś dla mnie kimś szczególnym. Tworzyłeś historię - twoją pracą, twoim zaangażowaniem, twoją pasją, a przede wszystkim twoją pokorą! Dzięki Mistrzu".



Casemiro przyznał natomiast, że nie znajduje słów, aby podziękować za wszystko, co Zidane zrobił dla swoich piłkarzy, dla Realu i dla całego "madridismo". "To była wielka duma i przywilej mieć jako trenera swojego idola" - napisał brazylijski pomocnik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zidane do dziennikarzy: Jak możecie tak mówić? Wideo Eurosport

Dla Isco "to był zaszczyt", że mógł pracować z Zidane’m, "uczyć się codziennie od niego i wspólnie wygrywać". "Udało ci się osiągnąć z tą drużyną coś historycznego. Życzę ci jak najlepiej" - napisał Isco.

RP