Barcelona o krok od przejścia do historii

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Dzięki wygranej z Leganes 3-1 Barcelona dobiła do 38 meczów ligowych z rzędu bez porażki. Tym samym "Duma Katalonii" wyrównała 38-letni rekord należący do Realu Sociedad. Ostatnią porażkę Barca poniosła ponad rok temu. Co wydarzyło się w tym czasie? I czy piłkarze Ernesto Valverde zostaną samodzielnym liderem?