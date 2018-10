Hazard i Mourinho spotkają się w Realu Madryt? Wideo

Tego jeszcze nie grali. Eden Hazard od dłuższego czasu łączony jest z transferem do Realu Madryt, co miałoby być spełnieniem jego dziecięcych marzeń. Jednak podwójny ruch "Królewskich" latem to nowość. Zdaniem mediów Belg na Santiago Bernabeu miałby trafić razem z trenerem Jose Mourinhem.