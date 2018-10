Valverde: Gra bez Messiego to wielki egzamin. Wideo

Trener Barcelony Ernesto Valverde: Konieczność gry bez Messiego to dla nas wielki egzamin. Nie byliśmy w stanie wcześniej rozstrzygnąć meczu, bo oni zdobyli bramkę, ale sądzę, że rozegraliśmy dobre spotkanie w starciu z mocnym rywalem, co kosztowało nas sporo energii. Być może byliśmy zbyt nerwowi, bo Leo Messi doznał nieoczekiwanej kontuzji. Na koniec jestem jednak szczęśliwy, bo zainkasowaliśmy trzy punkty w trudnym dla nas okresie. Przewodzimy w tabeli, co nie jest takie proste, zważywszy na to, jak swój poziom wywindowała La Liga. Oczywiście kontuzja Messiego to olbrzymia dla nas strata. Wszyscy wiemy, o kim mowa, wiemy jak Leo wiele nam daje, wiemy też, co myślą nasi rywale, gdy muszą grać przeciw Messiemu. Wiemy też jednak, że musimy być gotowi na to, że z tej, czy innej przyczyny Lionela nie będzie z nami na murawie. W tym wypadku wykluczyła go kontuzja, musimy się zmierzyć z tym problemem. Dlatego będziemy się dokładnie przygotowywać, żeby temu podołać. Czy będziemy podkreślać jego brak? Oczywiście, że tak, przecież mówimy o Messim, człowieku, który gwarantuje nam jakość, jakiej nie daje nikt. Niemniej jednak mamy w klubie zasoby ludzkie, które powinny nam pozwolić na pokonanie problemu nieobecności Messiego, nawet wobec faktu, z jak mocnym rywalem przyjdzie nam się teraz zmierzyć. To dla nas wielki egzamin. Zobaczymy jak w nim wypadniemy.