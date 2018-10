Sergio Ramos starł się z młodszym kolegą. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas poniedziałkowego treningu Realu Madryt. Sergio Reguilon zaatakował Sergio Ramosa, co bardzo mu się nie spodobało. 32-latek zwyzywał młodszego kolegę i dwukrotnie kopnął go piłką. Dopiero kilka godzin później przeprosił go poprzez media społecznościowe.