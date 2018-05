Arka - Legia 1-2. Radović: To pierwszy krok

Miroslav Radović grał od pierwszej minuty przeciwko Arce. Po spotkaniu mógł ściskać trofeum, choć nie był do końca zadowolony.

- Trochę tych pucharów w karierze zdobyłem... - przyznał po meczu zawodnik Legii.

Co do przebiegu spotkania pomocnik mistrzów Polski nie miał jednak wątpliwości: - Zagraliśmy dobre spotkanie, a wygrał lepszy zespół - podkreślał Radović.

Spotkanie rozgrywane było w bardzo gorącej atmosferze. Kibice mocno wspierali swoje drużyny, choć palili też race i uciekali się do wyzwisk.

- Kibice byli naszym 12. zawodnikiem, ale to był dopiero pierwszy krok. Drugim i to zdecydowanie trudniejszy jest mistrzostwo Polski i do tego teraz się przygotowujemy - zapewnia Radović.

Pomocnik Legii był również krytyczny wobec siebie i swoich kolegów.

- Mieliśmy na murawie o jednego zawodnika więcej, a mimo to straciliśmy bramkę. Na pewno musimy wyciągnąć z tego wnioski - zaznacza Radović.

W środę wieczorem Legia zdobyła 19. Puchar Polski w historii klubu.

PJ