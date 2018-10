​Puchar Polski: Raków Częstochowa zagra z Lechem Poznań o awans

Lider pierwszej ligi Raków Częstochowa zagra z jedną z najlepszych drużyn ekstraklasy w ostatnich latach Lechem Poznań w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 30 października o godz. 17.45, w Częstochowie.

W poprzedniej rundzie Raków wygrał z trzecioligową Victorią Sulejówek 4:0, zaś Lech pokonał aktualnego wicelidera pierwszej ligi ŁKS Łódź 1:0 po bramce strzelonej w 120. minucie przez Joao Amarala.

Częstochowianie są jednym z głównych kandydatów do awansu do ekstraklasy, zaś Lech to czołowy zespół krajowej elity. Uwzględniając ostatnie lata, "Kolejorz" zdobył mistrzostwo Polski w 2015 roku, wicemistrzostwo w 2013 i 2014 roku, a trzecie miejsce zajmował w 2017 i 2018. Obecnie Lech zajmuje szóste miejsce.

W innym wtorkowym spotkaniu 1/16 finału Piast Gliwice (czwarte miejsce w ligowej tabeli) podejmie mistrza Polski i broniącą trofeum Legię Warszawa (trzecia pozycja).

W środę trzecioligowa Legionovia Legionowo spotka się z Górnikiem Zabrze. Trenerem drużyny z podwarszawskiego Legionowa jest Bartosz Tarachulski, kiedyś napastnik zabrzan.

Ciekawie zapowiada się konfrontacja GKS Katowice, któremu nie wiedzie się na zapleczu ekstraklasy i jest zagrożony spadkiem, z wicemistrzem Polski Jagiellonią Białystok.

Trzy mecze rozegrane zostaną w następnym tygodniu, tj. 7 listopada.

Podobnie jak w poprzednim sezonie, spotkania rewanżowe są rozgrywane tylko w ćwierćfinale i półfinale.

Zdjęcie Raków Częstochowa / Norbert Barczyk / Newspix

Program 1/16 finału Pucharu Polski:

wtorek, 30 października

Huragan Morąg - Arka Gdynia godz. 13.00

Bytovia Bytów - Śląsk Wrocław 15.00

Raków Częstochowa - Lech Poznań 17.45

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów 18.30

Piast Gliwice - Legia Warszawa 20.30

środa, 31 października

Wisła Sandomierz - Podbeskidzie Bielsko-Biała 13.00

Legionovia Legionowo - Górnik Zabrze 13.00

Polonia Środa Wielkopolska - Odra Opole 13.00

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia Kraków 15.30

Wisła Puławy - Rozwój Katowice 18.00

Olimpia Grudziądz - Wisła Płock 18.00

GKS Bełchatów - Miedź Legnica 18.30

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok 20.30

środa, 7 listopada