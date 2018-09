Ivan Djurdjević: Najważniejszy jest awans. Wideo

- "Walczyliśmy do końca" - powiedział po awansie do 1/16 finału Pucharu Polski trener Lecha Poznań Ivan Djurdjevic. Jego piłkarze wygrali we wtorek Łodzi z ŁKS 1:0 po golu Portugalczyka Joao Amarala w ostatniej minucie dogrywki.