Asy i Cieniasy 30. kolejki Ekstraklasy

Lechia Gdańsk czekała 11 meczów, by ponownie odnieść zwycięstwo w Lotto Ekstraklasie. Poprzednio wygrała 1 grudnia, a przełamanie przyszło w bardzo dobrym momencie, bo w derbach Trójmiasta. Bohaterem w zespole Lechii był Flavio Paixao, strzelec trzech goli. Lechia wygraną zamknęła drogę Arce Gdynia do grupy mistrzowskiej. Zapraszamy na wybór Asa i Cieniasa 30. kolejki.

Asy

Krzysztof Piątek (Cracovia)

Był najlepszym piłkarzem "Pasów" w meczu z Zagłębiem. Strzelił dwa gole - najpierw wykorzystując rzut karny, a następnie dośrodkowanie Denissa Rakelsa z rzutu rożnego. Ma już w tym sezonie 15 bramek na koncie.



Mateusz Wdowiak (Cracovia)

- Odmienił losy tego meczu - przyznał Michał Probierz. Młody pomocnik pojawił się na murawie w 71. minucie, a chwilę później wywalczył rzut karny. Z kolei przy drugiej bramce po jego akcji był rzut rożny, po którym Piątek trafił do siatki.

Dominik Hładun (KGHM Zagłębie Lubin)

Jedną interwencją zasłużył na wielkie brawa. W 82. minucie Cracovia wyprowadziła kontrę. Z ostrego kąta strzelał Piątek, ale bramkarz Zagłębia odbił piłkę, by po chwili zatrzymać jeszcze dobitkę głową o wiele lepiej ustawionego Wdowiaka, natomiast przy uderzeniu Milana Dimuna miał szczęście, bo Słowak przestrzelił z kilku metrów.



Kto był Asem 30. kolejki Ekstraklasy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto był Asem 30. kolejki Ekstraklasy? Krzysztof Piątek (Cracovia) 11% Mateusz Wdowiak (Cracovia) 1% Dominik Hładun (Zagłębie Lubin) 1% Bartłomiej Pawłowski (Zagłębie Lubin) 0% Jakub Szmatuła (Piast Gliwice) 1% Vladislavs Gutkovskis (Bruk-Bet Termalica) 0% Mateusz Cholewiak (Śląsk Wrocław) 4% Matthias Hamrol (Korona Kielce) 2% Arkadiusz Reca (Wisła Płock) 4% Semir Stilić (Wisła Płock) 5% Jerzy Brzęczek (trener Wisły Płock) 2% Łukasz Trałka (Lech Poznań) 10% Radosław Majewski (Lech Poznań) 6% Kamil Jóźwiak (Lech Poznań) 1% Patryk Lipski (Lechia Gdańsk) 2% Flavio Paixao (Lechia Gdańsk) 33% Sebastian Szymański (Legia Warszawa) 7% Jarosław Niezgoda (Legia Warszawa) 5% Pol Llonch (Wisła Kraków) 5%

głosów: 166

Bartłomiej Pawłowski (KGHM Zagłębie Lubin)

Kolejny rezerwowy w tym zestawianiu. W 90. minucie wykonywał rzut wolny, ale wtedy jeszcze minimalnie chybił. Był to jednak sygnał ostrzegawczy, który Cracovia zlekceważyła. Już w doliczonym czasie Pawłowski przymierzył z prawie 30 metrów, tym razem nie do obrony, ratując Zagłębiu remis w Krakowie.

Jakub Szmatuła (Piast Gliwice)

Nie miał może wiele pracy, ale jak już musiał, to prezentował się bardzo dobrze. W drugiej połowie kapitalnie interweniował przy strzale Romana Gergela.



Vladislavs Gutkovskis (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

W doliczonym czasie doprowadził do remisu w Gliwicach, ratując swojej drużynie punkt. "Jestem bardzo zadowolony, bo po roku zdobyłem bramkę. Mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej" - powiedział napastnik.

Mateusz Cholewiak (Śląsk Wrocław)

Jako lewy obrońca zagrał dopiero trzeci raz w karierze. Spisał się zarzutu. Nie przegrywał pojedynków, skutecznie odbierał piłkę.

Matthias Hamrol (Korona Kielce)

Niemiec zadebiutował w Lotto Ekstraklasie i może być zadowolony. Obrobił kilka strzałów, w tym Marcina Robaka z rzutu wolnego w ostatniej akcji.

Arkadiusz Reca (Wisła Płock)



Zdobył dwie bramki, dwukrotnie będąc najsprytniejszym w polu karnym przeciwnika. Do dubletu dołożył pewne zagrania w defensywie, dobrze radził sobie z Przemysławem Frankowskim.



Semir Stilić (Wisła Płock)



Czarował, jak za dawnych czasów z gry w Lechu Poznań, czy Wiśle Kraków. Dwie asysty ze stałych fragmentów gry i gol, przypieczętowujący zwycięstwo.



Jerzy Brzęczek (trener Wisły Płock)



Przed sezonem wielu widziało "Nafciarzy" w dolnej części tabeli, może nawet walczących o utrzymanie. Tymczasem Brzęczek ze swoją drużyną zajął wysokie czwarte miejsce, wyprzedzając m.in. chwalony na wszystkie strony Górnik Zabrze.



Łukasz Trałka (Lech Poznań)



Udowodnił, jak ważny jest dla "Kolejorza". Zdobył już szóstego gola w sezonie, być może najważniejszego ze wszystkich, na 2-1 w końcówce meczu z Górnikiem.



Radosław Majewski (Lech Poznań)



Trener Bjelica odstawił go na jakiś czas od składu, co dobrze mu zrobiło. W ostatnich meczach "Maja" ponownie imponuje formą, z Górnikiem dyktował gry tempo swojej drużynie. Trzeci gol to jego indywidualny popis.



Kamil Jóźwiak (Lech Poznań)



Już trzeci gol 19-latka w tym sezonie, choć od pierwszej minuty zagrał dopiero trzeci raz. Lech będzie miał z niego jeszcze wiele pożytku.



Patryk Lipski (Lechia Gdańsk)



Ani Piotr Nowak, ani Adam Owen nie mieli zaufania do ofensywnego pomocnika. Zaufał mu dopiero Piotr Stokowiec, a ten odwdzięczył mu się dwoma asystami w derbach z Arką Gdynia.



Flavio Paixao (Lechia Gdańsk)



Hat-trick w derbach Trójmiasta to wystarczająca rekomendacja do najlepszego zawodnika kolejki. Wziął na siebie odpowiedzialność za strzelanie bramek, dzięki czemu Lechia wygrała po raz pierwszy od jedenastu spotkań.



Zdjęcie Flavio Paixao z Lechii Gdańsk / Adam Warżawa / PAP



Sebastian Szymański (Legia Warszawa)



Miał udział przy pierwszej bramce, gdy poradził sobie z trzema obrońcami, trzecią zdobył osobiście, kapitalnie rozgrywając kontratak z Michałem Kucharczykiem. Mimo młodego wieku imponuje boiskową inteligencją.



Jarosław Niezgoda (Legia Warszawa)



Swoją grą przypomina Macieja Żurawskiego z czasów jego gry w Wiśle i Celtiku. Szybki, sprytny, lis pola karnego, nieustannie ucieka obrońcom. Zdobył 12. bramkę w sezonie.



Pol Llonch (Wisła Kraków)



Po raz kolejny najlepszy ze środkowych pomocników Wisły. Nieustępliwy, biegał od bramki do bramki.

Cieniasy

Sergiej Zenjov (Cracovia)

Niewidoczny w meczu z Zagłębiem. Nic dziwnego, że trener Michał Probierz zdecydował się go zmienić jako pierwszego w swoim zespole w 56. minucie.



Maciej Dąbrowski (KGHM Zagłębie Lubin)

Doświadczony obrońca nie popisał się w 72. minucie, kiedy sfaulował w polu karnym Wdowiaka. "Jedenastkę" wykorzystał Piątek, a Cracovia złapała drugi oddech.

Kto był Cieniasem 30. kolejki Ekstraklasy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto był Cieniasem 30. kolejki Ekstraklasy? Sergiej Zenjov (Cracovia) 2% Maciej Dąbrowski (Zagłębie Lubin) 1% Joel Valencia (Piast Gliwice) 0% Bartosz Śpiączka (Bruk-Bet Termalica) 1% Akos Kecskes (Korona Kielce) 4% Igors Tarasovs (Śląsk Wrocław) 10% Mariusz Pawełek (Jagiellonia Białystok) 14% Łukasz Burliga (Jagiellonia Białystok) 10% Nicklas Baerkroth (Lech Poznań) 8% Marcin Urynowicz (Górnik Zabrze) 10% Michał Marcjanik (Arka Gdynia) 7% Andrij Bohdanow (Arka Gdynia) 8% Sebastian Rudol (Pogoń Szczecin) 2% Joan Carrillo (trener Wisły Kraków) 23%

głosów: 99

Joel Valencia (Piast Gliwice)

Próbował akcji, dryblingów, ale bez powodzenia, stąd szybka zmiana w 57. minucie.



Bartosz Śpiączka (Bruk-Bet Termalica Nieciecza)

Napastnik po raz kolejny zawiódł. W Gliwicach nie stanowił żadnego zagrożenia dla defensywy Piasta. Nic dziwnego, że w tym sezonie ma tylko jednego gola na koncie.



Akos Kecskes (Korona Kielce)

Nie będzie mile wspominał debiutu w Koronie. To on, będąc spóźnionym, sfaulował Sita Rierę, a rzut karny pewnie wykorzystał Marcin Robak.

Igors Tarasovs (Śląsk Wrocław)

Obrońca zagapił się po dośrodkowaniu Michaela Gardawskiego, co wykorzystał Ivan Jukić, doprowadzając do wyrównania.

Mariusz Pawełek (Jagiellonia Białystok)



To bramkarz, który potrafi przez kilka spotkań ratować skórę kolegom, by w kolejnym oddać punkty rywalowi. Tak było tym razem, gdy nie popisał się przy dwóch z trzech straconych goli.



Łukasz Burliga (Jagiellonia Białystok)



Koszmarny występ. Dwa razy krył "na radar" Recę przy stałym fragmencie, a ten dwa razy zdobył bramkę. Do tego dołożył 12. (!) żółtą kartkę w sezonie, przez co będzie pazuował w dwóch kolejkach. Trener Mamrot zmienił go już w przerwie.



Nicklas Baerkroth (Lech Poznań)



Miał pomóc w zdobyciu bramki i pomógł, z tym, że... Górnikowi. Oglądając powtórki sam pewnie nie będzie w stanie uwierzyć, w jaki sposób odbił piłkę ręką, po której Kądzior wykorzystał rzut karny.



Marcin Urynowicz (Górnik Zabrze)



Kontuzjowani są bracia Wolsztyńscy, za kartki pauzował Angulo i nagle Górnik miał problem z napastnikiem. Urynowicz trafiał w sparingach, ale w lidze nie może się przełamać. Z Lechem bez strzału, połowa podań niecelnych i zaledwie 30 proc. pojedynków wygranych.



Michał Marcjanik (Arka Gdynia)



Tym razem defensywa Arki była dziurawa, jak szwajcarski ser. Grający na środku defensywy Marcjanik nie ustrzegł się błędów.



Andrij Bohdanow (Arka Gdynia)



Nie wyszedł mu ten mecz. Sprokurował rzut karny, zobaczył żółtą kartkę i po przerwie nie wrócił już na boisko.



Sebastian Rudol (Pogoń Szczecin)



Nie dawał sobie rady z Niezgodą, który potrafił zostawić go w tyle przy kilku dryblingach.



Joan Carrillo (trener Wisły Kraków)



W grze Wisły nie widać poprawy, odkąd przejął stery po Kiko Ramirezie. "Biała Gwiazda" gra nudny, bezbarwny futbol, a gdy zatnie się Carlitos, nie potrafi ukąsić rywala.