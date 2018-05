Barcelona - Real. Trener Valverde ma już dość dyskusji o szpalerze

Niedzielny mecz Barcelony z Realem Madryt nie będzie miał innego wymiaru poza prestiżowym, dlatego Hiszpania żyje czym innym. Konkretnie tym, że "Królewscy" nie mają w planach szpaleru dla nowych mistrzów Hiszpanii. Prowadzący ich Ernesto Valverde problemu w tym jednak nie widzi. - To naprawdę nie ma znaczenia - trener Barcy przypominał na sobotniej konferencji prasowej.

- Nie zrobimy tego, bo i oni tego nie zrobili - tak Zinedine Zidane wytłumaczył to, czym powodowana będzie niedzielna prowokacja jego piłkarzy. Real nie zdecyduje się na piękny, choć też bardzo trudny dla zawodowego sportowca gest, gdyż wcześniej nie zdecydowała się na niego Barcelona. Przed grudniowym El Clasico sytuacja była podobna, Real miał za sobą zwycięstwo w Klubowych Mistrzostwach Świata i domagał się od największego rywala szpaleru z tej okazji. Ten jednak się nie pojawił, osoby z Camp Nou tłumaczyły wówczas, że nie będą składać hołdów "Królewskim" za triumf w rozgrywkach, w których sami nie brali udziału.

Brak szpaleru okazał się więc bronią obosieczną. Valverde ma tego świadomość, choć podkreślił też jeden ważny fakt. Prowadzony przez niego klub nie chciał w grudniu ucierać nosa przeciwnikowi. - Nie, to nie była oznaka braku szacunku. Zdecydowanie nie. Już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i jak dla mnie nie ma nawet co tutaj niepotrzebnie roztrząsać. Niezależnie, ile będziemy o tym debatować. Real nie zrobi szpaleru? OK. Nam to nie przeszkadza, nie przywiązujemy do tego większej wagi - powiedział Bask, ucinając najgorętszy obecnie temat na Półwyspie Iberyjskim.

Przedstawiciele mediów zapytali szkoleniowca mistrzów Hiszpanii o kolejny ze smaczków niedzielnej rywalizacji. O znaczenie podwójnej korony Barcelony w kontekście ewentualnego zwycięstwa Realu w Lidze Mistrzów. A do tego brakuje "Los Blancos" już tylko pokonania Liverpoolu w finale rozgrywek.

- Ocenianie i porównywanie tych kwestii zależy od wielu czynników. Wygranie LaLigi pokazuje moc drużyny w ciągu całego roku. Ta najmocniejsza zawsze wygrywa. A Champions League? Tam jest więcej zależnych. Nie możesz mieć gorszego dnia, musisz wiedzieć, jak radzić sobie ze stresem, jak podchodzić do tych wielkich wieczorów, jak odpowiednio zsumować wszystkie elementy składające się na sukces. W tym także szczęście, które po prostu musi tobie czasem dopisywać - opowiadał dyplomatycznie.

Zdjęcie Ernesto Valverde (FC Barcelone) / Getty Images