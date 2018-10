Barcelona. Thomas Vermaelen ma kontuzję. Straci sześć tygodni

Piłkarz reprezentacji Belgii oraz FC Barcelona Thomas Vermaelen doznał kontuzji mięśnia dwugłowego prawego uda i straci sześć tygodni.

Vermaelen doznał urazu w piątkowym meczu Ligi Narodów ze Szwajcarią (2-1).



32-letni Vermaelen, środkowy obrońca, opuścił boisko w 73. minucie. Nie zagra we wtorkowym spotkaniu towarzyskim z Holandią, ani też w najbliższych meczach Barcelony.



W poniedziałek w Barcelonie przeszedł badania medyczne, a lekarze poinformowali, że przerwa w treningach potrwa sześć tygodni.



Uraz Belga to spory problem dla trenera "Dumy Katalonii" Ernesto Valverde. Kontuzjowany jest także Francuz Samuel Umtiti, co oznacza, że szkoleniowiec ma do dyspozycji tylko dwóch stoperów, a są to: Gerard Pique i Francuz Clement Lenglet.



Już wkrótce Barcelonę czekają mecze - w hiszpańskiej ekstraklasie i Lidze Mistrzów - z Sevillą oraz Interem Mediolan i Realem Madryt.