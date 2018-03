FC Barcelona przygotowuje się na odejście Andresa Iniesty

Andres Iniesta jest związany z Barceloną od 1996 roku, ale wieloletnia znajomość może dobiec końca latem tego roku. "Don Andres" ma wybrać szansę na ostatnie wielkie pieniądze w życiu i grę w lidze chińskiej. Według katalońskich mediów władze klubu nie są tą opcją zachwyceni, choć przygotowują się do nowej rzeczywistości. Takiej, w której wiekowego pomocnika w klubowej szatni zabraknie.

Zdjęcie Andres Iniesta /PA Sport

Primera Division - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Reklama

Informację tę przekazał "Sport". Według relacji dziennika działacze z Camp Nou rozmawiali już z Iniestą i przekazali mu, że widzieliby go w klubie na kolejne sezony. Szanują go za udział w wielkich sukcesach sprzed lat i zaangażowanie, jakim wykazywał się podczas gry w bordowo-granatowej koszulce przez całą karierę.

Z drugiej strony wszyscy w Barcelonie mają świadomość, że astronomiczne oferty napływające do europejskich piłkarzy zza Wielkiego Muru są praktycznie nie do wyrównania, więc jeżeli faktycznie - zgodnie z plotkami hiszpańskiej prasy z ostatnich miesięcy - Iniesta miałby w Chinach otrzymać zarobki na poziomie 35 mln euro rocznie, to klub uszanuje wybór piłkarza.

Mimo tego na Camp Nou nie tracą nadziei na to, że 33-latek będzie cenił wyżej uczucia od pieniędzy. Iniesta bardzo wiele zawdzięcza klubowi. Jest wychowankiem La Masii, do której trafił w 1996 roku, później przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe klubu i w kolejnych dwóch dekadach stał się jego żywą legendą. W bordowo-granatowych barwach dobił do 662 występów i 28 pucharów.

Sam zainteresowany przyznał szczerze, że się waha. - Przed 30 kwietnia muszę podjąć decyzję, czy nadal chcę grać w Barcelonie, czy przenieść się do Chin. Ustalę, co jest najlepsze dla mnie i dla klubu. Oczywiście o tym co postanowię, pierwsi dowiedzą się w klubie. Dopiero potem poinformuję opinię publiczną. Tak będzie najuczciwiej dla mnie i dla klubu - powiedział dla "Mundo Deportivo".