Milan Skriniar ponownie łączony z Barceloną

Jak informuje dziennik ”El Mundo Deportivo” FC Barcelona już w zimowym oknie transferowym może zdecydować się na zakup środkowego obrońcy Interu Mediolan Milana Skriniara. Dużo zależy od tego, czy ”Nerazzurri” zdołają awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Skriniar jest łączony z Barceloną od ponad roku. Choć zawodnik na każdym kroku podkreśla, że znakomicie czuje się w Mediolanie i może występować w Interze przez kolejne lata, to oferta z ”Dumy Katalonii” na pewno zmusiłaby go do głębokich przemyśleń. I niewykluczone, że już w styczniu Słowak będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą ewentualnej przeprowadzki na Camp Nou.

Według ”El Mundo Deportivo” kataloński klub jest gotowy złożyć ofertę za 23-letniego defensora, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2022 roku. Inter na pewno nie puściłby zawodnika za mniej niż 55 milionów euro, ale w Barcelonie mogą sobie pozwolić na taki wydatek. Skriniar jest silny, szybki, gra świetnie w powietrzu oraz ma mocny strzał z dystansu. Taki piłkarz bardzo by się przydał w barwach ”Blaugrany” i przez lata mógłby stanowić o sile defensywy.

Jednak Inter nie zdecyduje się na sprzedaż piłkarza, jeśli awansuje do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wówczas Luciano Spalletti będzie potrzebował szerokiej kadry. Po pierwszym meczu z Tottenhamem Hotspur ”Nerazzurri” mają na koncie trzy punkty.

W obecnym sezonie Skriniar wystąpił w sześciu meczach. Inter kupił go z Sampdorii latem ubiegłego roku za 27 milionów euro.

