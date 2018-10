Real Madryt. Christian Eriksen faworytem Florentino Pereza

Chociaż Eden Hazard nie mógł zrobić więcej, żeby pokazać, jak bardzo zależy mu na transferze do Realu Madryt, to hiszpańskie media twierdzą, że to nie on, a Neymar i Christian Eriksen są na szczycie listy szefa "Królewskich" Florentino Pereza.

Transferu Hazarda do Realu oczekiwano już podczas minionego okienka transferowego, gdy stało się jasne, że klub z Madrytu opuści Cristiano Ronaldo. Belg potwierdził klasę na mistrzostwach świata, na których sięgnął z reprezentacją po brązowy medal. Do wyczekiwanego transferu jednak nie doszło.



Temat pozostał wciąż aktualny, a przed tygodniem Hazard wprost powiedział, że jego zdaniem Real jest najlepszym klubem, a on od dzieciństwa marzy, aby kiedyś do niego trafić.



Zdaniem elconfidencial.com szef Realu Madryt - Florentino Perez ma jednak inne plany. Na szczycie jego listy wciąż jest Neymar, a do gry w środku pomocy chciałby sprowadzić Christiana Eriksena z Tottenhamu. Duńczyk ma 26 lat, a w ostatnim roku potwierdził, że ma ogromny potencjał i obecnie wyceniany jest na 80 mln euro.

Perez uważa, że Real przede wszystkim potrzebuje wzmocnienia w środku pomocy i ma Eriksena za świetnego kandydata na następcę Luki Modricia, który skończył już 33 lata.



