Real Madryt szykuje transfer Edena Hazarda

Eden Hazard od dawna przebąkiwał o przejściu do Realu Madryt, a Real od dawna chciał mieć Belga u siebie. Wygląda na to, że po mistrzostwach świata dojdzie do hitowej transakcji. Chelsea, obecny klub Hazarda, wyznaczył już cenę za swojego piłkarza. Czy "Królewscy" zapłacą za niego 120 milionów euro?