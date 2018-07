Adil Rami Sławomirem Peszką reprezentacji Francji

Obrońca reprezentacji Francji Adil Rami nie czuje rozczarowania tym, że jest jednym z trzech zawodników w 23-osobowej kadrze, którzy jeszcze nie wybiegli na boiska w Rosji. - Moją rolą jest wprowadzanie pozytywnych wibracji - mówił przed piątkowym meczu z Urugwajem w ćwierćfinale. W podobnej roli na mundial w Rosji pojechał Sławomir Peszko, za co selekcjoner Adam Nawałka był krytykowany.

Peszko znalazł się w kadrze jako "człowiek od atmosfery", z czym wielu kibiców nie mogło się pogodzić. Ostatecznie zawodnik Lechii Gdański dostał kilka minut w pożegnalnym meczu Przeciwko Japonii. Pojawiały się głosy, że "człowiek od atmosfery" to wymysł dziennikarzy, ale - jak się okazuje - nawet Francuzi mają w swojej grupie podobną postać. To obrońca Adil Rami

- Moja rola to wprowadzanie pozytywnych wibracji w zespole. Dokładam też od siebie umiejętności, charakter i silną psychikę - mówił przed ćwierćfinałem MŚ przeciwko Urugwajowi. - Staram się sprawić, aby młodzi w kadrze zrozumieli, że sam talent nie wystarczy i że musimy być przygotowani na harowanie i walkę - podkreślił.

- Obrońcy zawsze ciężko wskoczyć do składu, szczególnie jeśli defensywa dobrze się spisuje. Ale ja się czuję dobrze, nie jestem sfrustrowany. Widzę pozytywne strony mojej sytuacji. W kraju z 66-milionową populacją jestem jedną z 23 wybranych osób na mistrzostwa świata. To wielka szansa, a przed każdym meczem mam nadzieję, że Raph (Varane) i Sam (Umtiti) nie będą mieli żadnych problemów - tłumaczył.

- Nie ma znaczenia, czy dostanę jakiekolwiek minuty. Jeśli zajdziemy do końca turnieju, będę zadowolony jak wszyscy. Nie muszę mieć humorów - dodawał Rami i podkreślił, że w zespole panuje doskonała atmosfera.

- Naprawdę rzadko którą grupę zawodników tak lubiłem. Trochę martwię się, że to mówię, bo jeśli odpadniemy to dostanę bumerangiem. W tej drużynie świetne jest to, że mamy starszych i młodych piłkarzy, a nie ma żadnych podziałów. Wszyscy dobrze się ze sobą dogadujemy. Starzy żartują z młodymi, jest szacunek, ale nie ma barier - podkreślił defensor występujący na co dzień w Olympique Marsylia.

