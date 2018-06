Arabia Saudyjska o krok od remisu z Niemcami przed MŚ

W swoim ostatnim meczu towarzyskim przed mundialem Niemcy wygrali z Arabią Saudyjską 2:1. Choć nasi zachodni sąsiedzi zgodnie z oczekiwaniami zdominowali rywala, a wynik mógł być znacznie wyższy, to w końcówce Saudyjczycy mieli nawet szansę wyrównać.

Niemcy mocno ruszyli na rywala od początku meczu. Wyprowadzali jeden atak za drugim i już w 8. minucie objęli prowadzenie. Z głębi pola znakomicie ponad głowami obrońców dośrodkował Joshua Kimmich, Marco Reus świetnie odegrał piłkę w polu karnym do Timo Wernera, a napastnik RB Lipsk bez problemu pokonał Abdullaha Al Muaioufa. Trzy minuty później Reus trafił w słupek.

W kolejnych minutach Niemcy, mimo dobrych okazji, nie poprawiali dorobku bramkowego. Arabowie starali się kontratakować, jednak z ich akcji niewiele wynikało. Problemem były indywidualne błędy w prostych sytuacjach, a także brak wypracowanych schematów. O te ostatnie jednak trudno, skoro Saudyjczycy trenerów zmieniają, jak rękawiczki. W eliminacjach prowadził ich Bert van Marwijk, zastąpiony na końcu kwalifikacji przez Edgardo Bauzę, a w meczach towarzyskich zespołem dowodzi Juan Antonio Pizzi. Mimo to w 37. minucie Arabia mogła zdobyć bramkę. Po jednej z kontr w dobrej sytuacji znalazł się Fahad Al-Mauwallad, ale jego strzał był niecelny.

W 43.minucie prowadzenie podwyższyli Niemcy. Po dograniu Wernera piłkę do własnej bramki wbił walczący z Thomasem Muellerem Omar Hawsawi.

W przerwie obaj trenerzy dokonali zmian, m.in. Marc-Andre Ter Stegen zastąpił Manuela Neuera. Drugą połowę Niemcy rozpoczęli z animuszem. Bliski zdobycia bramki był Julian Draxler, ale jego strzał świetnie obronił Al Muaiouf. Z czasem tempo gry jednak słabło. Niemcy zdawali się już być zadowoleni z wyniku, a Saudyjczycy szybko opadli z sił. Kibice na stadionie najbardziej uaktywniali się gdy przy piłce znajdował się Ilkay Guendogan. Piłkarz Manchesteru City był głośno wygwizdywany, gdyż po majowej politycznej wizycie w Londynie Recepa Erdogana, spotkał się on z prezydentem Turcji i podarował mu swoją koszulkę nanosząc na nią dedykację „Dla mojego Prezydenta”.

W 84. minucie meczu serca mocniej zabiły fanom gości. Sami Khedira sfaulował w polu karnym Tasira Al-Jassima. Do piłki podszedł Mohamet Al-Sahlawi, ale jego strzał obronił Ter Stegen. Odbitą przez bramkarza Barcelony futbolówkę przejął jednak Al-Jassim i wpakował ją do siatki. W doliczonym czasie gry Saudyjczycy mogli nawet wyrównać, ale Al-Sahlawi, któremu przeszkadzał niemiecki obrońca, z kilku metrów nie wbił piłki do pustej bramki.



Niemcy - Arabia Saudyjska 2:1 (2:0)

Bramki: Timo Werner (9), Omar Hawsawi (43- samobójcza) - Tasir Al-Jassim (84)