Argentyna - Włochy 2-0 w meczu towarzyskim

Z powodu problemów mięśniowych Lionel Messi nie wystąpił w towarzyskim spotkaniu z Włochami, ale nie było to problemem Argentyńczyków. Pozbawieni swojego najlepszego piłkarza "Albicelestes" niespecjalnie forsowali tempo, a i tak największych nieobecnych mundialu ograli 2-0.

Zdjęcie Banega cieszy się z bramki w meczu z Włochami /Getty Images

Przez praktycznie całe eliminacje mundialu wicemistrzowie świata byli uzależnieni od tego, co wyczaruje magik z Rosario. Pomimo wielu gwiazd w składzie bez niego nie grali kompletnie nic, natomiast jeżeli grał Messi, to grała też i cała reprezentacja. Najlepiej było to widać w kończącym eliminacje spotkaniu z Ekwadorem, gdy Argentyna grała o życie, które oczywiście uratował - razem ze zwycięstwem 3-1 - hat trickiem "La Pulga Atomica".

Lecz w piątek podczas towarzyskiej potyczki z ekipą "Azzurrich" drużyna Jorge Sampaoliego musiała wymyślić siebie na nowo. Messi zmagał się bowiem z problemem mięśnia przywodziciela, reprezentacyjni lekarze woleli więc go nie przemęczać i dali mu wolne. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki wspólnie z również kontuzjowanym Sergio Aguero spoglądał na grę kolegów z trybun.

I zapewne przez pierwsze pięć kwadransów się męczył. Spotkanie rozgrywane na Etihad Stadium w Machesterze było wybitnie towarzyskie, żadna z ekip nie chciała się zranić, przez co tempo i agresja meczu nie stały na najwyższym poziomie. Argentyna i tak zmagającą się z wielkimi problemami drużynę Włoch ograła niemal na stojąco. Wystarczyły indywidualne umiejętności jej zawodników.

Najpierw Ever Banega wymienił się kapitalnie podaniami przed polem karnym z Giovanim Lo Celso i uderzył nie do obrony dla wracającego do włoskiej bramki Gianluigiego Buffona, a równe dziesięć minut później Manuel Lanzini przymierzył idealnie z szesnastego metra po asyście Gonzalo Higuaina.

Piłkarze Sampaolego pokazali zatem, że mają ogromny potencjał i wygrywać potrafią nawet bez swojego lidera. Teraz czeka ich kolejna towarzyska próba, we wtorek z Hiszpanią. Jak na ironię na mecz przeciwko wielu klubowym kolegom z Barcelony i rywalom z La Ligi powrócić ma Messi.



Argentyna - Włochy 2-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Banega (55.), 2-0 Lanzini (85.)

