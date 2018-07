Arka Gdynia pokonała 2-1 bezrobotnych zawodników z Hiszpanii w sparingu

W swoim trzecim meczu kontrolnym piłkarze występującej w ekstraklasie Arki pokonali w Gniewinie pozostających bez zatrudnienia zawodników hiszpańskich 2-1 (1-0). Bramki dla gdynian zdobyli Adrian Klimczak w 21. i Dawid Sołdecki w 88. minucie z rzutu karnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hymn Polski przed meczem Arka Gdynia - Legia Warszawa. Wideo INTERIA.TV

Bramki dla gdynian zdobyli Adrian Klimczak w 21. i Dawid Sołdecki w 88. minucie z rzutu karnego.

Reklama

W ekipie żółto-niebieskich zagrał testowany niespełna 19-letni Jay Beckford, który ostatnio występował w młodzieżowych zespołach Arsenalu.

We wcześniejszych sparingach zawodnicy Arki wygrali 2-0 z mistrzem Cypru APOELEM Nikozja, a następnie zremisowali 1-1 z wicemistrzem Izraela Maccabi Tel Awiw. Do środy podopieczni trenera Zbigniewa Smółki przebywać będą w Gniewinie na zgrupowaniu, a po powrocie do Gdyni zmierzą się w czwartek w ostatnim przedsezonowym spotkaniu z Dinamem Bukareszt.