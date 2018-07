Brazylia - Belgia 1-2. "Czerwone Diabły" poza zasięgiem Neymara

Belgia załatwiła Brazylię! W ćwierćfinale mundialu "Czerwone Diabły" wygrały 2-1. Kapitalne zawody ma za sobą bramkarz Thibaut Courtouis, natomiast Neymar... Cóź, największa gwiazda "Canarinhos" znów celowała głównie w aktorskie popisy.

Na plus:

Thibaut Courtouis zatrzymał Brazylię i wprowadził Belgię do półfinału mistrzostw świata! Bramkarz Chelsea ma za sobą bardzo przeciętny sezon w Premier League, ale przeciwko „Canarinhos” wspiął się na wyżyny. Przy straconym golu nie miał zbyt wiele do powiedzenia, natomiast kapitalną paradą popisał się w samej końcówce meczu, odbijając, przy stanie 2-1 dla Belgii, nad poprzeczkę piłkę po strzale Neymara. W sumie Belg obronił dziewięć prób Brazylijczyków.

Na minus:

Neymar. Niestety, gwiazdor Paris Saint-Germain z mundialu w Rosji da się zapamiętać głównie z tego, że bił rekordy w minutach spędzonych na turlaniu się po murawie. Podobnie było z Belgią. Długo niewidoczny, a jeśli już próbował indywidualnych akcji, kończyły się one niepowodzeniem. Albo próbą wymuszenia rzutu karnego, jak w 52. minucie, gdy w karykaturalny sposób szukał kontaktu z nogami Marouane’a Fellainiego. Sprawiedliwie należy mu jednak oddać, że w ostatnim kwadransie zagrał przyzwoicie i niewiele brakowało, by doprowadził do wyrównania. Courtois miał jednak swój dzień.

Liczba meczu:

Belgia jest niepokonana już od 24 meczów z rzędu! To rekord, jeśli chodzi o tę drużynę. Co warte podkreślenia, jest to również najdłuższa taka seria z drużyn, które pozostały na mistrzostwach świata w Rosji.

Nasza opinia:

Mecz na pewno spełnił oczekiwania kibiców. Od pierwszej minuty oba zespoły nie zamierzały się oszczędzać. Szczególnie początek był prawdziwą jazdą bez trzymanki. Później sytuację opanowała Belgia. „Czerwone Diabły” szczęśliwie objęły prowadzenie po samobójczym trafieniu Fernandinho. Gol na 2-0 to już była klasa światowa. Kevin De Bruyne kapitalnie przymierzył z dystansu. Warto zauważyć, że Roberto Martinez rozgrywającego Manchesteru City ustawił dziś w roli fałszywej dziewiątki, natomiast Romelu Lukaku operował bliżej linii bocznej.

Po przerwie Brazylijczycy zepchnęli rywali do defensywy. Nie zabrakło ogromnej kontrowersji. W 55. minucie, czyli chwilę po „padolino” Neymara, w polu karnym Belgii padł również Gabriel Jesus. W tej sytuacji Vincent Kompany faulował przeciwnika, ale, mimo interwencji VAR-u, serbski sędzia Milorad Mażić nie wskazał na jedenasty metr. Można gdybać, co by było, gdyby „Canarinhos” znacznie wcześniej złapali bramkowy kontakt.

Belgia obroniła jednobramkowe prowadzenie i w półfinale MŚ zmierzy się Francją. Już można zacierać ręce.

Przy okazji, z mistrzostw świata zrobiły się właśnie mistrzostwa Europy.