Carlos Bilardo: Messi musi wygrać mundial, by zrównać się z Maradoną

Jeśli Lionel Messi chce być porównywany ze swoim rodakiem Diego Armando Maradoną, to zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Argentyny Carlosa Bilardo, powinien podczas zbliżającego się mundialu w Rosji wywalczyć mistrzostwo świata.

Bilardo prowadził kadrę „Albicelestes” w latach 1983-1990. Dowodzeni przez niego piłkarze w 1986 roku sięgnęli po upragniony triumf w MŚ. Najlepszym zawodnikiem w czasie meksykańskiego turnieju był właśnie słynny Diego Armando Maradona.

- Messi zawsze jest porównywany do Maradony. Żeby osiągnąć ten sam poziom, musi przywieźć Puchar Świata do Argentyny - powiedział były trener w rozmowie z dziennikiem „Folha de Sao Paulo”.

- Musi mieć całkowitą wolność. Nie może być zaangażowany w żadne zadania defensywne - stwierdził.

Druga część wypowiedzi 79-latka może zaskakiwać, bo dzisiejszy futbol wymaga bowiem od wszystkich piłkarzy zaangażowania w defensywie. Bez tego trudno liczyć na końcowy triumf w najważniejszych rozgrywkach, jakimi są mistrzostwa świata.

Rywalizację w grupie D przeciwko takim zespołom jak Islandia, Chorwacja i Nigeria może uda się wygrać jedynie imponującą formacją ofensywą na czele z Messim. Jednak w drabince pucharowej, gdy przyjdzie się zmierzyć z potentatami z Europy bądź Ameryki Południowej, to nie wystarczy.

Wyłączenie „Leo” z zadań defensywnych w decydujących meczach zakrawa wręcz na szaleństwo. W ostatnich dwudziestu latach futbol bardzo się zmienił i nie ma już mowy o oszczędzaniu najlepszego zawodnika. Całe turnieje wygrywa się skuteczną grą w obronie, która zaczyna się już od pressingu napastników pod polem karnym rywala. Najbardziej ofensywni piłkarze wracają na swoje połowy, by walczyć o piłkę.

Niełatwo porównywać dwie argentyńskie legendy, ponieważ obaj gracze pochodzą z dwóch różnych, piłkarskich epok. Jedno jest pewne: jeśli gwiazdor FC Barcelony marzy o tym, by być uznawany za najlepszego zawodnika w historii, to powinien sięgnąć ze swoją drużyną po mistrzostwo świata.

Będzie o to niesamowicie trudno. Ciężko przypuszczać by reprezentacja Argentyny w ciągu najbliższych miesięcy przeszła wielką metamorfozę i nagle zaczęła wygrywać mecz za meczem. W niedawnej klęsce przeciwko Hiszpanii, Messi co prawda nie wystąpił, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie dla porażki aż 1-6.

W grach eliminacyjnych do mundialu, zawodnik występował, a i tak wyniki aktualnych wicemistrzów globu były często bardzo mizerne. Tylko dzięki geniuszowi 30-latka, reprezentacja pojedzie w czerwcu na mistrzostwa do Rosji. Wygrana w ostatniej kolejce z Ekwadorem 3-1, w rozgrywanym na wysokości 2800 m n.p.m. spotkaniu o życie, to zasługa lidera Barcy, który strzelił hat tricka.

Obecna postawa piłkarzy Argentyny daje powody sądzić, że ich wyjście z grupy, to może być wszystko, co będą w stanie ugrać na rosyjskich boiskach. Niewykluczone, że dla „Leo” to ostatnia szansa na wygranie mundialu. W 2022 roku w Katarze będzie miał ponad 35 lat i nie wiadomo, w jakiej będzie formie fizycznej.

