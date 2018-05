CAS wydłużył dyskwalifikację Paolo Guerrero, mundial bez Peruwiańczyka

Paolo Guerrero, choć pierwotnie znalazł się w 25-osobowej kadrze Peru na piłkarskie mistrzostwa świata, nie pojedzie na mundial do Rosji. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie wydłużył bowiem jego dyskwalifikację do 14 miesięcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mohamed Salah - nowy król Premier League Eurosport

34-letni Guerrero jesienią ubiegłego roku został zawieszony na 12 miesięcy. Powodem była obecność kokainy w jego organizmie; badanie przeprowadzono po meczu z Argentyną w eliminacjach MŚ. Następnie FIFA zmniejszyła karę, liczoną od 3 listopada, do sześciu miesięcy.

Reklama

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wystąpiła jednak do CAS o jej wydłużenie do dwóch lat. Peruwiańczyk zaś złożył wniosek o zniesienie dyskwalifikacji. Tłumaczył, że pozytywny wynik testu był efektem spożycia herbaty z liśćmi kokainy.



Guerrero, były napastnik m.in. Bayernu Monachium i HSV Hamburg, miał udział w awansie reprezentacji do MŚ w Rosji. W południowoamerykańskich eliminacjach strzelił pięć bramek (łącznie w kadrze ma ich 32).



Po raz ostatni reprezentacja Peru grała w mistrzostwach świata w 1982 roku. Wtedy m.in. uległa w fazie grupowej Polsce 1:5. W tegorocznej edycji zmierzy się w grupie C z Francją, Australią i Danią.