Cristiano Ronaldo autorem 51. hat-tricka w historii MŚ

Portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zdobywając trzy gole w piątkowym meczu z Hiszpanią (3:3) odnotował 51. hat-tricka w historii mistrzostw świata. Autorem pierwszego był Amerykanin Bert Patenaude w 1930 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak Orły trenowały w piątek w Soczi. Wideo INTERIA.TV

Czterech graczy dwukrotnie uzyskało co najmniej trzy bramki w jednym spotkaniu. Byli to: Węgier Sandor Kocsis, Francuz Just Fontaine, Niemiec Gerd Muller (w ciągu czterech dni w 1970 roku) i Argentyńczyk Gabriel Batistuta (na dwóch turniejach).



Na liście znajdują się trzy polskie nazwiska: Ernesta Wilimowskiego - cztery gole w spotkaniu z Brazylią w 1938 roku, Andrzeja Szarmacha - trzy trafienia w meczu z Haiti w 1974 roku i Zbigniewa Bońka - trzy bramki w potyczce z Belgią w 1982 roku.



Zdobywcy co najmniej trzech bramek w meczu piłkarskich MŚ (kolejno: data, mecz, imię i nazwisko autora hat-tricka, liczba goli):