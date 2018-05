Dwa gole Kamila Wilczka zapewniły Broendby Kopenhaga krajowy puchar

Broendby Kopenhaga pokonało Silkeborg IF 3-1 (2-1) w rozegranym w czwartek w Kopenhadze finale Pucharu Danii. Znakomitą formę strzelecką potwierdził polski napastnik Kamil Wilczek, który dwukrotnie pokonał bramkarza rywali.

W decydującej odsłonie walki o siódmy w historii klubu krajowy puchar piłkarze Broendby byli zdecydowanym faworytem. Prowadzą przecież w tabeli duńskiej Superligi, a ich czwartkowy rywal, po podziale tabeli, rywalizuje w jej dolnej części. Dodatkowo w dwóch meczach ligowych pomiędzy tymi drużynami w bieżącym sezonie Broendby dwukrotnie zwyciężyło, choć trzeba zaznaczyć, że wygrane 3-1 i 4-1 miały miejsce jeszcze w ubiegłym roku kalendarzowym.

Pierwszy kwadrans finałowego spotkania stał pod znakiem olbrzymiej przewagi faworytów, którzy dominowali nie tylko na murawie, ale również na trybunach. Zamęt w szeregach obrony Silkeborga siał duet Kamil Wilczek - Teemu Pukki i to właśnie oni w 19. minucie byli bardzo bliscy zdobycia pierwszej bramki dla Broendby. Strzał Fina podbił jednak bramkarz rywali, a próbującego dobić piłkę Wilczka uprzedził na linii bramkowej obrońca Silkeborga Simon Jakobsen.

W 33. minucie niespodziewanie z radości oszalały sektory ubrane na czerwono. Prostopadłe podanie Ibrahima Moro wykorzystał bowiem Gruzin Davit Skhirtladze i w ten o to sposób prowadzenie objęli piłkarze Silkeborga,

Nie cieszyli się jednak z niego długo. Już sześć minut później z rzutu rożnego dośrodkował rozgrywający Broendby Hany Mukhtar, a po strzale głową środkowego obrońcy Benedikta Roeckera i rykoszecie piłka zatrzepotała w siatce rywali.

W 41. minucie w bardzo podobnych okolicznościach Broendby objęło prowadzenie. Z narożnika ponownie dokładną piłkę zagrał Niemiec Mukhtar, a tym razem to Kamil Wilczek wyskoczył wyżej od kryjącego go obrońcy i efektownym strzałem wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Polak dał w tym momencie kibicom swojej drużyny możliwość zaśpiewania na swoją cześć piosenki "Wilczek on fire...", którą rozpopularyzowali kibice Irlandii Północnej na Euro 2016 śpiewając ją dla Willa Grigga.

Wynik 2:1 dla zespołu polskiego napastnika w drugiej połowie długo nie ulegał zmianie. Wilczek w 58. minucie zmarnował dogodną sytuację na strzelenie kolejnego gola, a piłkarzom Silkeborga z rzadka udawało się przedostać pod bramkę Broendby.

W doliczonym czasie polski napastnik jeszcze raz znalazł się jednak we właściwym miejscu. Akcję rajdem lewym skrzydłem wypracował mu rezerwowy Lasse Viggen, a Wilczek przyłożył dokładnie nogę do piłki i po chwili utonął w objęciach partnerów z drużyny.

W ten o to sposób Broendby po raz siódmy w historii klubu zdobyło Puchar Danii. Kamil Wilczek i jego koledzy nie będą jednak mieli wiele czasu na świętowanie. Już w poniedziałek zagrają bowiem kolejny mecz ligowy przeciwko FC Midtjylland, który na trzy kolejki przed końcem sezonu jest ich jedynym rywalem w walce o tytuł mistrza kraju.

Broendby IF - Silkeborg IF 3:1 (2:1)

Bramki: Benedikt Roecker (39), Kamil Wilczek (41), Kamil Wilczek (90) - Davit Skhirtladze (33)