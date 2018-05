Esteban Cambiasso dołączył do sztabu reprezentacji Kolumbii

Kolumbia, rywal Polski w grupie H piłkarskiego mundialu w Rosji, włączył do sztabu szkoleniowego reprezentacji argentyńskiego piłkarza Estebana Cambiasso. Były zawodnik Interu Mediolan będzie m.in. odpowiedzialny za przygotowanie kolumbijskich pomocników.

Zdjęcie Jose Pekerman i Esteban Cambiasso /Getty Images

Jak poinformował Kolumbijski Związek Piłki Nożnej (FCF), Cambiasso przyłączył się do tej południowoamerykańskiej reprezentacji jako szósty, a zarazem ostatni, członek sztabu szkoleniowego dowodzonego przez argentyńskiego trenera Jose Pekermana.

Kolumbijskie dzienniki odnotowały, że Cambiasso wziął już udział w kilku treningach prowadzonych przez Pekermana w należącym do AC Milan centrum treningowym Milanello i będzie towarzyszył piłkarzom Kolumbii podczas rozpoczynającego się 14 czerwca mundialu.

Według dziennika “Vanguardia” Cambiasso jest współodpowiedzialny za prowadzenie treningów ekipy Kolumbii, a także przygotowanie do mundialu pomocników tego kraju. Z kolei “El Tiempo” twierdzi, że argentyński gwiazdor ma pomagać trenerom w obserwowaniu rywali.

Media przypominają, że argentyński piłkarz, który podczas ubiegłorocznej jesieni zakończył zawodniczą karierę, jest od wielu lat związany z selekcjonerem Kolumbii. Odnotowują, że właśnie dzięki Pekermanowi Cambiasso wywalczył w 1997 r. piłkarskie mistrzostwo świata juniorów do lat 20.

“Później w 2006 r. Jose Pekerman dowodził reprezentacją Argentyny na mundialu w Niemczech, gdzie występował wówczas Cambiasso” - przypomniał dziennik “El Tiempo”.

Według wydawanej w Bogocie gazety włączenie Cambiasso do liczącej 21 osób ekipy pomocniczej, udającej się wraz z piłkarzami do Rosji, nie jest niczym nowym.

“W czasie mundialu w Brazylii w 2014 r. Pekerman sprowadził do sztabu szkoleniowego Diego Markica, z którym ówczesny selekcjoner Argentyny zdobywał m.in. MŚ juniorów do lat 20. Cambiasso będzie miał te same funkcje co na poprzednim mundialu Markic” - napisała stołeczna gazeta.

Blisko 38-letni Cambiasso jest uznawany za najbardziej utytułowanego reprezentanta Argentyny. Łącznie w swoim dorobku piłkarskim ma 23 tytuły mistrzowskie ze swoimi klubami oraz drużyną narodową. Jako zawodnik występował na pozycji pomocnika lub obrońcy. m.in. w Realu Madryt oraz Interze Mediolan.

Przed mistrzostwami świata w Rosji Kolumbia rozegra dwa spotkania towarzyskie. W piątek zmierzy się z Egiptem, zaś 10 lub 11 czerwca z Grecją. Wylot z Włoch do Rosji został zaplanowany na 12 czerwca.

Wojciech Malinowski