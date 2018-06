Evra: Milinković-Savic musi być gotowy umrzeć za Czerwone Diabły

Sergej Milinković-Savić zebrał dobre recenzje za swój występ w meczu z Kostaryką na mistrzostwach świata w Rosji, prezentował też niezłą dyspozycję w Serie A, dlatego znalazł się na liście życzeń zespołów z Premier League, w tym Manchesteru United. Zdaniem Patrice’a Evry Serb musi jeszcze udowodnić, że jest gotowy „umrzeć” za „Czerwone Diabły”.

Były obrońca Manchesteru United pozytywnie wypowiedział się o grze Serba we Włoszech, gdzie w sezonie 2017/2018 strzelił 14 goli i miał 9 asyst, ale zdaniem piłkarza to za mało, aby móc grać dla United. - Zawsze ostrożnie wypowiadam się na temat piłkarzy, którzy mogą trafić do Czerwonych Diabłów. Aby grać dla tego zespołu nie tylko musisz posiadać nieprzeciętne umiejętności, ale przede wszystkim charakter oraz osobowość - stwierdził Evra.

- Oczekiwania związane z twoją grą w United są zawsze bardzo duże, zwłaszcza teraz gdy dawno nie było żadnego sukcesu. Chcesz grać dla United, musisz być gotowy umrzeć za ten zespół. Jeśli ktoś zaproponowałby mi grę dla United za darmo, nie wahałbym się ani chwilę - dodał urodzony w Dakarze reprezentant Francji.

Według „Radio Ser” zainteresowani Milinkoviciem-Saviciem są jeszcze Real Madryt oraz Paris Saint-Germain.