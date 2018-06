Fernando Hierro wspiera Davida de Geę

Mecz Portugalii z Hiszpanią był prawdziwą reklamą mistrzostw świata w Rosji. Mistrzowie Europy zremisowali z Hiszpanami 3:3, a duża w tym zasługa Davida de Gei. Bramkarz reprezentacji Hiszpanii zawinił przy drugim golu Cristiano Ronaldo, a wielu ekspertów uważa, że również i przy trzecim. - David wystąpi w meczu z Iranem, ma moje pełne wsparcie - mówi Fernando Hierro, selekcjoner Hiszpanów.

Zdjęcie Fernando Hierro, en un entrenamiento con España /EFE

David de Gea to absolutna gwiazda Manchesteru United. W tym roku został wybrany piłkarzem sezonu klubu z Old Trafford. Fani "Czerwonych Diabłów" takim tytułem doceniali go już trzykrotnie. W reprezentacji Hiszpanii De Gea nie ma jednak tak dobrych notowań, a sprawa pogorszyła się w piątek. De Gea puścił trzy gole w meczu z Portugalią i o ile trudno winić go za brak skutecznej interwencji przy rzucie karnym, to drugi gol na pewno można mu przypisać. Eksperci uważają, że mógł również zachować się lepiej przy uderzeniu z rzutu wolnego.

- Obserwuję Davida i wciąż widzę w nim ten spokój i pewność siebie. Nie uważam, by mocno rozpamiętywał mecz z Portugalią. Wszyscy zawodnicy potrzebują mojego wsparcia i ja im je mogę zagwarantować. Moja decyzja jest jasna, będę sprawiedliwy dla swoich piłkarzy. Piłkarze mieli nawet dzień wolny. David mógł psychicznie odpocząć od tego wszystkiego. Głowa musi ochłonąć, a my stawiamy na naturalne metody. Zagra w meczu z Iranem - mówił na konferencji prasowej Fernando Hierro.

Hiszpanie z Iranem zagrają w środę na Stadionie Olimpijskim w Soczi. W Rosji zmiennikami Davida de Gei są Pepe Reina z Napoli i Kepa Arrizabalaga z Athletic Bilbao.

Skb