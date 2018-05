Francja - Irlandia: Trójkolorowi w świetnej formie przed mundialem

Reprezentacja Francji, jeden z faworytów zbliżających się mistrzostw świata w Rosji, pokonała w poniedziałek na Saint-Denis Irlandię 2-0 (2-0) w towarzyskim pojedynku. W ekipie gości nie popisał się bramkarz Colin Doyle, który interweniował fatalnie i nie uchronił drużyny przed utratą drugiego gola. Kadra Didiera Deschampsa na nieco ponad dwa tygodnie przed mundialem jest w znakomitej dyspozycji.

Selekcjoner Didier Deschamps dowodzi zespołem, który w Rosji może wziąć nie tylko medal, ale i mistrzostwo świata. Francuzi mają do dyspozycji wybitne pokolenie i w pierwszym meczu testowym przed MŚ przekonali się o tym piłkarze reprezentacji Irlandii.



Francuzi prowadzenie na Saint-Denis objęli w 40. minucie meczu, wcześniej dominując na murawie od jednego pola karnego do drugiego. Cóż, nic w tym dziwnego, skoro w drugiej linii grali w poniedziałek Tolisso, N'Zonzi i Matuidi, którzy zapewne podczas MŚ ustąpią miejsca w wyjściowym składzie Pogbie, Kante i Lemarowi. W sparingu z Irlandią zmiennicy nie zawiedli, tak samo jak nie zawiódł Oliver Giroud. Snajper Chelsea Londyn na raty, trzykrotnie, uderzał na bramkę gości we wspomnianej 40. minucie, aż w końcu wepchnął piłkę do siatki i było 1-0.



Cztery minuty później Nabil Fekir wybornie oszukał rywali w ich polu karnym, kropnął jak z armaty, a bramkarz gości Colin Doyle odbił piłkę nad siebie, by bezradnie po chwili patrzeć, jak ta wpada za jego plecami do bramki. Kibice Irlandii ukryli twarze w dłoniach, ich golkiper niemal skopiował błąd Lorisa Kariusa z niedawnego finału Ligi Mistrzów.



W drugiej odsłonie tempo gry nieco siadło, bo nad Paryżem przechodziła potężna ulewa, która odebrała miejscowym okazję do zaprezentowania szybkiej i ofensywnej gry. Mając w świadomości wyjazd do Rosji Francuzi nie szarżowali i starali się dotrwać do końca spotkania bez strat personalnych. Jeszcze w samej końcówce ucierpiał w starciu z rywalem Lucas, ale na szczęście szybko wrócił do gry i zapewne będzie mógł normalnie trenować przed MŚ. Jego koledzy w poniedziałek pokazali kawał świetnej piłki i przed MŚ już mają wysoką formę.



W finałach mistrzostw świata w Rosji Francja zagra w grupie C z Australią, Peru i Danią.



Francja - Irlandia 2-0 (2-0)

Bramki: Oliver Giroud (40), Nabil Fekir (44)