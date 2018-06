Gerard Badia: Hiszpania będzie mistrzem świata

Zmiana selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata to kłopot, ale mimo to zespół wywalczy w Rosji tytuł - uważa hiszpański pomocnik Piasta Gliwice Gerard Badia.

"W zaistniałej sytuacji jest chaos i problem. Nie ma takiej drużyny, która musi funkcjonować bez trenera. On musi być zawsze. Zobaczymy, jak będzie. Hiszpania ma bardzo dobrych piłkarzy. Mam nadzieję, że w piątek będzie dobry mecz i Hiszpania go wygra. Myślę też, że będzie mistrzem. Chcę tego. Mam nadzieję, że Polska też zajdzie daleko i obie drużyny spotkają się w finale" - powiedział Badia.



Także trener Piasta i były selekcjoner polskiej kadry Waldemar Fornalik nie przekreślał szans Hiszpanów na tytuł.



"Jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzą po tych wszystkich zawirowaniach. Ktoś tam czegoś nie dopatrzył. Patrząc z naszej perspektywy, to można było się spotkać we trójkę, pewne rzeczy w elegancki sposób załatwić i nikt by nie ucierpiał. Ale Hiszpanie mają duże szanse" - powiedział Fornalik.



Podkreślił, że życzy biało-czerwonym, by zaszli w MŚ jak najdalej.



"Tradycyjnie w gronie faworytów są Niemcy, Brazylia, Argentyna. Nie lekceważyłbym też Francji" - zakończył trener.



Reprezentację Hiszpanii podczas mistrzostw w Rosji poprowadzi Fernando Hierro. Decyzja o tym zapadła dzień przed czwartkową inauguracją turnieju.



Wcześniej w środę zwolniono selekcjonera Julena Lopetegui, po tym jak Real Madryt poinformował o jego zatrudnieniu.



51-letni szkoleniowiec, który z drużyną narodową pracował od 2016 roku, miał poprowadzić drużynę narodową w Rosji, a po zakończeniu udziału w turnieju dołączyć do "Królewskich".



Informacja była zaskakująca, zwłaszcza że trzy tygodnie wcześniej Lopetegui przedłużył kontrakt z federacją do 2020 roku. W efekcie selekcjoner został zwolniony.



Były piłkarz m.in. Realu Madryt i reprezentacji 50-letni Hierro miał w Rosji pełnić rolę dyrektora sportowego, a niespodziewanie został trenerem.



Pierwszy mecz w Rosji Hiszpanie rozegrają w piątek. Ich rywalem w grupie B będzie Portugalia. Później rywalizować będą jeszcze z Marokiem i Iranem.