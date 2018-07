Igor Akinfiejew: Liczyliśmy na karne

Bramkarz Igor Akinfiejew był bohaterem Rosjan w starciu z Hiszpanią w 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji. Doświadczony golkiper obronił w niedzielę dwa rzuty karne i Sborna zameldowała się w ćwierćfinale ku ogromnej radości kibiców gospodarzy turnieju.





Zdjęcie Igor Akinfiejew / Getty Images

Przez całe spotkanie, z dogrywką włącznie, Hiszpania dominowała. Podopieczni Fernando Hierro pobili rekord w liczbie podań w jednym meczu mistrzostw świata, ale przyniosło im to tylko jednego gola, w dodatku po samobóju Siergieja Iganszewicza.

W rzutach karnych bohaterem został 32-letni Akinfiejew, który najpierw obronił strzał Koke, a następnie ekwilibrystycznie nogami odbił piłkę po uderzeniu Iago Aspasa, co doprowadziło do wywołania trzęsienia ziemi przez miejscowych kibiców na Stadionie Łużniki w Moskwie.

- Liczyliśmy na karne - przyznał po spotkaniu Akinfiejew. - To dla nas fantastyczne mistrzostwa świata. Nie tylko dla naszych kibiców, ale także dla kibiców z innych krajów, którzy czują atmosferę i widzą, że Rosjanie naprawdę wiedzą jak grać w piłkę i chcą grać w piłkę - mówił.

Bramkarz Hiszpanii David de Gea miał mniej szczęścia, choć lepiej powiedzieć, że miał wyjątkowego pecha w serii jedenastek, bo intencje rywali wyczuwał. Strzał Fiodora Smołowa 27-latek miał już na rękawicy, ale piłka przełamała dłoń. Uderzenie prawie w środek Aleksandra Gołowina De Gea wpuścił pod ręką, a przy ostatniej próbie Denisa Czeryszewa milimetrów zabrakło do sparowania piłki stopą.

Statystycznie dla grającego na co dzień w Manchesterze United Hiszpana był to koszmarny turniej. Na bramkę De Gei, włączając w to rzuty karne z Rosją, posłano jedenaście strzałów i tylko jeden został obroniony.

