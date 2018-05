James Rodriguez: Chcemy półfinału albo finału MŚ

Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium dobrze wie, po co jedzie do Rosji. - Na mistrzostwach świata chcemy awansować do półfinału albo finału - zapowiada odważnie król strzelców poprzedniego mundialu James Rodriguez.

Na mistrzostwach świata w Rosji Kolumbia znalazła się w grupie H z Polską, Senegalem i Japonią.

Przed czterema laty w Brazylii "Los Cafeteros" dotarli do ćwierćfinału, co było ich największym sukcesem w historii startów w mistrzostwach świata. Szczególne powody do zadowolenia miał Rodriguez, który z sześcioma golami został królem strzelców. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego w Rosji Kolumbijczycy chcą już więcej.

- Chcę, żeby to były udane mistrzostwa świata, chcę dojść z moimi kolegami do półfinału albo finału. Dlaczego nie? - pyta retorycznie James Rodriguez cytowany przez oficjalny serwis Bundesligi.

W grupie Rodriguez spotka się z kolegą z Bayernu Monachium Robertem Lewandowskim. Podobnych spotkań może być więcej, wszak do Rosji z reprezentacją Niemiec wybiera się bawarski zaciąg złożony z takich piłkarzy jak Manuel Neuer, Thomas Mueller czy Jerome Boateng. W zależności od wyników w fazie grupowej Kolumbia i Niemcy mogą się spotkać w ćwierćfinale lub w finale.

- Czemu nie! Byłoby wspaniale. Ale do tego daleka droga, więc musimy robić krok po kroku - tonuje nastroje James Rodriguez.

Mecz Polska - Kolumbia 24 czerwca w Kazaniu.