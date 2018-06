Kevin de Bruyne: Nie wiem co się stało w niemieckiej kadrze

- Nie wiem co się stało w niemieckiej kadrze, może doszło do jakiejś scysji między Sane a Loewem? Dla mnie Leroy jest najlepszym młodym piłkarzem na świecie – tak brak swojego klubowego kolegi z Manchesteru City Leroya Sane w kadrze Niemiec na mundial komentuje gwiazdor reprezentacji Belgii Kevin de Bruyne.

Decyzja Joachima Loewa o nie zabraniu Leroya Sane na mistrzostwa świata wywołała sensację, która powoli przeradza się w burzę. 22-letni skrzydłowy ma za sobą fantastyczny sezon. Zawodnik Manchesteru City strzelił w lidze angielskiej 10 goli i dołożył do tego 15 asyst, czym znacząco przyczynił się do zdobycia przez klub mistrzostwa kraju. Na koniec zgarnął nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza ligi. To nie wystarczyło, by znalazł się w niemieckiej reprezentacji na mundial. Decyzja selekcjonera mistrzów świata zszokowała piłkarski świat. Głos w sprawie zabrali klubowi koledzy Sane.

- To była decyzja trenera? To nie ja jestem trenerem, ale wiem już na pewno, że Loew inaczej pojmuje futbol niż ja – wypalił Kyle Walker.

- Przez cały sezon pokazywał, że ma niesamowity talent. W mojej opinii zrobił wszystko co tylko mógł, żeby pojechać na mundial – dodał obrońca reprezentacji Anglii.

W podobnym tonie na temat tej sytuacji wypowiada się De Bruyne.

- Jeszcze z Leroyem nie rozmawiałem, to ciągle przed nami. Muszę przekazać mu wyrazy wsparcia, bo nie sądzę, by mógł spodziewać się takiej decyzji trenera. Dla mnie Leroy jest najlepszym młodym piłkarzem na świecie. Nie wiem co się stało w niemieckiej kadrze. Może doszło do jakiejś scysji między Sane a Loewem. Nie wiem czy tak było, tylko zgaduję – zakończył Belg.

