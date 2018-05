Kolumbijczycy rozpoczęli zgrupowanie przed MŚ

Kolumbia, rywal Polski w grupie H piłkarskiego mundialu w Rosji, rozpoczęła we wtorek pierwsze treningi w ramach zgrupowania przed mistrzostwami świata. Wśród ponad 20 piłkarzy uczestniczących w zajęciach w Bogocie, prowadzonych przez trenera Jose Pekermana, jest już m.in. kapitan zespołu James Rodriguez, grający w Bayernie Monachium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ 2018: Peru chce sprawić niespodziankę Eurosport

Do stolicy Kolumbii przybył też występujący na co dzień w Sevilla FC Jose Muriel. Napastnik, który w kończącym się sezonie zdobył 9 goli w 46 meczach, spodziewa się powołania na mistrzostwa świata. “Mam nadzieję, że znajdę się na ostatecznej liście trenera i pojadę do Rosji" - wyznał Muriel.



Kolumbijskie media twierdzą, że pewniakiem w gronie kandydatów na mundial jest Juan Cuadrado, który jeszcze na początku wiosny leczył kontuzję. Pomocnik, który z Juventusem Turyn zdobył właśnie mistrzostwo Włoch, jest już w pełni sił.



Tymczasem według kolumbijskiego dziennikarza Tiago Aristizabala wśród zawodników, którzy zostaną powołani do 23-osobowej kadry na mundial, nie znajdą się Edwin Cardona i Duvan Zapata. Obaj gracze uchodzili za prawdopodobnych członków reprezentacji Pekermana na rosyjski turniej.



Dziennikarze kolumbijskiej edycji dziennika "As" twierdzą, że absencja kolegi Karola Linettego i Bartosza Bereszyńskiego z Sampdorii Genua wynika z urazu mięśnia prawej nogi, jakiego Zapata doznał w rozgrywkach ligi włoskiej.



“Ostatni raz Zapata wystąpił 13 maja w meczu przeciwko SSC Napoli, który Sampdoria przegrała 0:1, wchodząc na boisko dopiero w 70. minucie. Ostatnie całe spotkanie rozegrał zaś przed miesiącem na stadionie rzymskiego Lazio" - przypomniała gazeta.



Jak ujawnił "As", filar ekipy Kolumbii nie dotarł na pierwsze zajęcia reprezentacji do Bogoty. Gazeta spekuluje, że los Zapaty może podzielić też Edwin Cardona z Boca Juniors, który również cierpiał ostatnio z powodu urazu mięśnia prawej nogi.



Kolumbijskie media przypominają, że z powodu sankcji FIFA za rasistowskie gesty z meczu przeciwko Korei Płd. Cardona nie wystąpił także w ostatnich towarzyskich meczach reprezentacji Kolumbii przeciwko Australii i Francji.



Kolumbia rozpocznie udział w MŚ meczem przeciwko Japonii. Obie ekipy zagrają 19 czerwca na stadionie w Sarańsku. Pięć dni później podopieczni Pekermana zmierzą się w Kazaniu z Polską, zaś 28 czerwca rozegrają ostatni pojedynek w grupie H przeciwko Senegalowi. Mecz ten odbędzie w Samarze.